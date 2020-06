Khaw pathumin Serchhip District-a khung hran mekte thilpek hlân

Nimin khan Serchhip District-a khaw pathum – Hriangtlang, Chhingchhip Mualpui leh Khawlailungten Quarantine Centre hrang hranga awm mekte eitur atan thlai leh thei chi hrang hrang bakah sum fai Dr. Lalzirmawia Chhangte, IAS, Deputy Commissioner hnenah an hlan.

Hriangtlang Village Level Task Force (VLTF) hian an mipuite thawhkhawm thlai leh thei chi hrang hrang – Anṭam bag 13, Maian bag 2, Theihai bag 3.5, Theite bag 1, Aiduria tel 1, Hmarcha 3Kg, Sawhthing 5kg, Chingit 5kg, Dhania tel 1 bakah Task Force memberten hnatlanga an khawrh Hruizik bag 2 chu District Bawrhsap hnenah hian an hlan a.

Chhingchhip Mualpui VLTF chuan quanrantine mekte mamawha hman atan pawisa fai 10,000/- an hlan bakah Puitu Pawl, Chhing-chhip Mualpuiin sum fai 1,000/- an hlan tel bawk a ni.

Khawlailung Village Organization-2 aiawhin Lalnun-tluangi, President leh TC Zionpari, Secretay-ten khaw-tlang mipuite thawhkhawm- Anṭam bag 14, Phuihnam bag 3, Theihai paikawng 3, Theite bucket 2, Kurtai 25 kg, Dawlzik tel 6, Bawkbawn 3 kg leh hmarcha kg 4 an hlan bawk a ni.

District Bawrhsap chuan thipek hlu tak tak petute chungah lawmthu a sawi a, an khaw mipuite thilphalna leh inpekna chu a fakawm tak zet a, an thilpekte hi kunghran mekte tan ṭangkai tak a nih ngei a beisei thu a sawi a ni.