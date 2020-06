Quarantine period zo mi 33 chhuak dawn; VLTF-ten chhuak turte tan ruahmanna siam

State danga Mizoram mi leh sa tangkhang lo haw zinga mi 33-te chuan sawrkarin inkhung hran hun chhung tura a duan, ni 14 chhung hun hmang zovin, vawiin hian quarantine facility aṭangin an chhuak dawn a, hetihlai hian Serchhip khawpui chhunga Village Level Task Force on Covid-19 (VLTF) hrang hrangte chuan an huam chhunga awm, quarantine centre chhuahsan turte lo enkawl zui dan turah ruahmanna an siam hlawm.

Hmarchhak state ni lo, State dang aṭanga a hlawmpuia Mizoram mi leh sa lo haw hmasa ber, Telengana aṭanga lo haw, P&E Venga Marian Hall (VTC)-a khung hrante chuan sawrkarin inkhung hran hun atana a ruahman, ni 14 chhung hun hmang zovin, vawiin hian an chhuak thei dawn a, mi 29 niin, heng mite hi an Swab sample laksakin, ZMC-ah test-tir vek an ni tawh a, an negative vek tih finfiah a ni tawh a, tukin aṭang hian an chhuak thei tawh dawn a ni.

Hetihrual hian Serchhip Tourist Lodge-a Shillong leh Nagaland aṭanga rawn haw mi 4 pawh an chhuak dawn bawk a ni.

Hetianga state dang aṭanga lo hawte quarantine period (ni 14) an hman zawh hian mahni in lamah Covid-19 natna a lan chhuah leh lan chhuah loh uluk taka mahni inngaihven (self monitoring) turin mahni in lamah ni 7 chhung hun hman zui tur tiin sawrkar chuan inkaihhruaina a siam a, amaherawhchu, Covid-19 natna hi ni 14 hnuahte a lang chhuak chauh thei nia sawi a nih avangin VLTF hrang hrangte chuan mipuite himna atan an huamchhunga quarantine facility chhuahsante enkawl zui dan turin ruahmanna an siam a, Serchhipa VLTF engemawzat pawhin ruahmanna an siam a ni.

Serchhip-I, Serchhip-IV leh Serchhip-V VLTF-te chuan an huam chhunga QF chhuahsana haw turte chu an in lama an hmun hmate an endiksak hnua mahni in lama inkhung hrang thei tura an ngaihte chu mahni in lamah inkhung hran an phalsak dawn a, in lama inkhung hrang theilo turte tan chuan Serchhip-I leh Serchhip-V-te chuan a hmun-hma tur ruahmanna nei sa-in a, ei leh in pawh an chhungte tum turin an ti a, Serchhip-IV hian home quarantine ti theilo turte awmdan tur chu ngaih-tuah chawp leh an tum a ni.

Serchhip-II leh Serchhip-VIII VLTF-te chuan an huam chhunga haw turte chu Home Quarantine tih lohtir loh hrim hrim an tum a, Serchhip-II hian Dinthar Presbyterian Kohhran Hall-ah khung hranna tur an buatsaih a, an ei leh in pawh VLTF-in an tumsak dawn a, Serchhip-VIII hian P&E Primary School-ah inkhung hran-na tur ruahmanin, ei leh in hi an chhungte tum turin an ti a ni.

Serchhip-III leh Serchhip-VI VLTF-te chuan ruahmanna duansa nei mahse chhuak tur hnaivai an neih loh avangin an ruahmanna neih tawh hi ennawn chawp leh turin an la dah a, Serchhip-VII pawhin ruahmanna an siam rih lo bawk.

New Serchhip South VLTF chuan an huam chhunga haw turte chu duhthlan tur pahnih an siamsak a, Home quarantine duhte chu ni 7 chhung pawn chhuak thei lovin an chhungkuain pawn lamah tala a kalh hnan an ni a nga, an mamawhte VLTF-ten a ṭul angin an ngaihtuah ang a, a nih loh chuan VLTF-ten inkhung hranna hmun tura an ruahman Peniel Kohhran Hall-ah ni 7 chhung quarantine an ni a nga, an chhungten VLTF duty-te kaltlangin ei leh in an pe dawn a ni.

New Serchhip North VLTF chuan an huam chhunga quarantine centre hrang hranga awmte chu Swab sample test neih hman chu quarantine centre chhuah-santir lo turin thuneitute ngen nise an ti a, swab sample test neih tawh chuan khung hrang kher ṭul tawh lovah an ngai a ni.