Serchhip District-a Covid-19 vei hmuhchhuah chungchangah DC-in media mite a kâwm

Nimin zinga Zoram Medical College (ZMC)-in Covid-19 sample an endikna result an tihchhuaha Covid-19 vei mi 5 awm belh zingah Serchhip District mi leh sa pakhat a tel a, hemi chung-changah hian nimin chawhnu dar 1 khan District Bawrhsap, Dr. Lalzirmawia Chhangte chuan Serchhipa thuthar lakhawmtute a kâwm.

Nimina DC’s Meeting Hall-a thuthar lakhawmtute a kawmnaah District Bawrhsap chuan nimin zinga ZMC-in Swab Sample Test result a tihchhuaha Serchhip District-a Covid-19 positive hmuh-chhuah thar chu Mizoram pawn aṭanga tangkhang lo haw zinga mi, June ni 4-a lo thleng, kum 30-40 inkar a nih thu leh, a lo thlen tirh hian taksa lamah nawmsam lohna a neih avangin fimkhur thilah midangte nena awmho lo turin, inthiarna leh inbualna pawh midang nena inṭawm lo turin dah hran nghal a nih avangin mipui tan chiaina tur a awm lo tih a sawi a, a taksa lamah harsatna buaipui ngai em em a awm loh avangin ZMC-ah pawh enkawl tura thawn tum a nih loh thu leh a enkawltu tur medical team pawh din nghal a ni tih a sawi a, amaherawhchu hemi hnu hian ZMC lamah dahna tur a awm avangin nimin tlai khan ZMC lamah damlo hi thawn thlak leh a ni ta zawk a, a awmna building-a awm ve midangte pawh swab sample test vek niin, anniho hi an negative vek tih a sawi a, Serchhipa Covid-19 vei enkawl ngai an awma enkawlna hmun atan State Institute of Rural Development & Panchayati Raj (SIRD-PR) building, Tarpitlanga mi chu Covid Care Centre atan puan a nih tawh thu leh Serchhip District chhung hmun hrang hrangah Covid-19 positive an lo awm palh pawha mi 100 bawr enkawl theihna tur ruahmanna neihsa a nih thu a sawi bawk.

District Bawrhsap chuan Covid-19 hri leng chu fimkhur loh leh inthlahdah vangin inkai thei a ni tih sawiin, he hri leng laka invenna atan fimkhur a ṭul tih a sawi a, mipuite chu total lockdown kaihhruaina ṭha taka zawm tura ngenin, hmaituamna ṭha taka hmang tur leh midang hnaiha awm loh (social distancing) ngai pawimawh tur leh police leh VLTF duty-te thu awih turten a chah bawk a ni.

Covid-19 veitu nihna thehdarh leh thil dik tawklo thehdarh chu thil ṭul lo leh dân bawhchhiatna a ni tih sawiin, Covid-19 vei chhungte leh anmahni enkawltute thinhrik an nih phah theihna tur zawnga ṭawngkam neih te pawh thubuai awrh theihna a ni tih sawiin, mipuite hriat tur chu sawrkarin a puang chhuak reng a, sawrkar thu ngaichang thiam turin mipuite a chah bawk a ni.

He hunah hian Dr. ZD Lalmuanawma, District Medical Superintendent, Serchhip District chuan Serchhip District Hospital Blood Bank chunga Isolation centre-a dah hran mi 6-te swab sample chu test tawh a nih thu leh, an negative vek tawh tih hriat a nih avangin a hmaa an awmna pangngai lamah nimin khan sawn nghal tum a nih thu a sawi a, Chennai aṭanga rawn haw mi 36, quarantine centre chhuah-sana mahni inlama inkhung mekte pawh tlawh chhuak leh vek a, RAT neihpui vek tumin hmalak mek a nih thu leh mi 17 RAT neihpui tawh niin an non-reactive vek tih a sawi a.

PC Lalṭanpuia, Addl. SP, pawhin total lockdown kalpui aṭangin police-te pawh a hmaa an duty-na ṭhinah ni leng zankhua (24 x 7)-in an duty chhunzawm leh tih a sawi a, hei bakah hian zanrei tak thleng patrolling neiin, The Mizoram(Containment and Prevention of COVID-19) Ordinance 2020 kengkawh turin Police Station tinah Flying Squad din vek a nih tawh thu leh ngawrh taka hna an thawh nghal thu tarlan a ni bawk a ni.

Bawrhsap hi Addl. DC HD Lalpekmawia, C.Lalduhzuali SDO (Sadar), K.Saitluanga, DIPRO leh Denny Lalchhuan-awma, SDC ṭen an ṭawiawm a, thutharlakhawmtute hian zawhnate zâwtin, rawtna an neihte pawh Bawrhsap hnen-ah hian an thlen bawk a ni.