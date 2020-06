Tualthattu nia puh mi pahnih man

Inrinni chawhma lam khan Malsawmkima (28) S/o Rinhlua, Serchhip Chanmari Vengthar chu mi Huan Thlam-ah thi-a hmuh a ni a, mi kuttuar-a thi nia hriat niin, a thattu nia puh mi pahnih chu Inrinni zan khan man nghal an ni.

Malsawmkima hi Inrinni zing dar 10:30 vel khan Serchhip DIET Mual mawng lama ramkalten thlam pakhatah thiin an hmu a, a ruang bulah hian midang pakhat lo awmin, ani hian he ruang a zuk hmuh hma hian midang pahnihte an lo awm thu leh heng mite hi zualko tura a tirh hnuah a hmun nghakah a lo ṭang tih a sawi a, he thil thleng hi Serchhip Police te hriattir nghal niin Police-te hi a hmunah kalin thil thlen dan an enfiah nghal a, Malsawmkima hian a taksaah hliam nasa tak tuarin thisen pawh a hloh nasa hle a ni.

Serchhip Police te chuan he ruang zuk hmuhna a lo awm mi pakhat hi thu zawhfiah tura lain zualko tura a tirh te hi zawn nghal an ni a, Inrinni zan dar 8:30 vel khan Serchhip Chanmari Veng huamchhung, Moria ṭawngṭaina hmuna an awmlai chu man an ni a, he thu hi hriat a nih veleh Serchhip Chanmari Veng mi ṭhahnem tak chu Moria ṭawngṭainaah hian an pungkhawm ve nghal a, YMA leh VC-ten mipuite chu inbengdai tur leh pawikhawihtute chu Dan anga hremna pek an nih theihna tura ṭanho a ṭul thu te an sawi hnuah Police-te chuan an mi man hi an chhuahpui ta a ni.

Pawikhawihtu nia puhte hi Laldingliana (29), Serchhip Bazar Veng-a cheng nia insawi leh Rebecca Lalhmingmawii (35), Serchhip Chanmari Veng nia insawi te an ni a, Zirtawpni zan khan Thlam-ah hian riak hovin Malsawmkima leh Laldinglianate hi an inhnial buai hnuah kut an inthlak niin an sawi a, tualthah thubuai siamsak niin Serchhip District Jail-ah dahluh nghal an ni.