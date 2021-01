ACB Officer-te tan intuaihriamna buatsaih CS-in a hawng

Nimin khan Chief Secretary Lalnunmawia Chuaungo, Chief Vigilance Officer (CVO) ni bawk chuan Anti Corruption Bureau (ACB) Office Conference Hall-ah ACB-a thawk Investigating Officer-te tana intuaihriamna (Refresher Course) Vigilance Department leh ACB ṭangkawpten kar khat chhung awh tur an buatsaih chu a hawng.

Lalnunmawia Chuaungo chuan hlemhletna (corruption) chu thil thar a nih loh thu te, mihringten tun hma aṭanga kan chenpui reng a nih thu te, mahse chuti chungin engti zawng maha sawimawi emaw, sawi nêp chi emaw a nih loh thute a sawi a, a hluar zel loh nan hmalak erawh kan tih makmawh ṭheuh a ni, a ti. Ram rethei leh mipuite rah behna a nasatna ramah zel hlemhletna a hluar emaw tiin a sawi theih thin a, chutiang ramah chuan hmasawnna a thuanawp a, mipui te chan tur mi tlemte in an insem a. Dan felfai neih loh te, kalphung leh system neih that loh avangtein hlemhletna hi a tipung thei niin a sawi.

Chief Secretary chuan ACB hi mipui ṭhatna leh an hlâwkna, public welfare leh public interest atan thawk nia a hriat thusawiin, ACB-in pawimawhna lian tak a nei a ni, a ti a. Mizoramin Lok Ayukta kan neih chinah ACB nen hnai takin kan thawkho a, Lok Ayukta hnenah ACB-in case engemawzat a transfer tawh a, hun lo kal zelah pawh kan inlaichinna leh kan thawhhona hi a phuisui zel kan beisei a ti a. Refresher Course chu Investigating Officer-ten an hlâwk-pui leh an ṭangkaipui ngei a beisei thu sawiin, khawvel danglam mekah sualna pawh a danglam chho ve zel a, sum lamah inbumna te, IT hmansualna te a hluar cho mek a, hengte pawh hi Investigating Officer an nih angin an hriat zel leh an mahni pawh hetiang lamah an in intuaihriam a pawimawh a ni, a ti.

Intuaihriamna hawnna hi Zothantluangi, Deputy Secretary, Vigilance Department-in kaihruaiin, kar khat chhunga hun an hman dan tur leh an zir tur tlangpui a sawi a, Dingluaia, Director, ACB pawhin thu sawina hun a nei bawk a ni.

Investigating Officer-te tana intuaihriamnaah hian Dr. Vanlalthlana, MLA leh Mizoram Police leh Department hrang hrang aṭanga mithiam rual mi 10 zetin kar khat chhung zirtirna an pe dawn a ni.