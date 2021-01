CM-in Union Finance Minister hnenah sum harsat thu a sawi

Chief Minister Zoram-thanga chuan Union Finance Minister hnenah, Covid-19 hrileng avanga sum harsatna state-in a tawh thu leh, India hmarchhak state-te chu tlawh pawh harsa zawk hmuna awm an nih avanga hmasawnna tur sum hrang hrangah ngaih pawimawh ngai an nih thu a sawi.

Ramchhung budget siam tura inpuahchahna kal mekah nimin khan Union Finance Minister Nirmala Sitharaman hovin state leh UT tin hruai-tute leh an aiawhten Video Conference hmangin an inbia a; Chief Minister Zoramthanga chuan Hrileng avangin sawrkar laipui a chhiah lût a tlêm in, chumi chuan, state tinten sawrkar laipui aṭanga an sum chan tur pawh a tlêm phah avanga state-te tan hmasawnna hna thawk tur chuan thui tak Externally Aided Projects ah an innghah a ngaih thu a sawi a. Hemi atan hian EAP sum hmuh te state in a lo do let ve na tur chu za-a 10 ah tihhniam leh ni se tiin Finance Minister hnenah hian a thlen a. Chief Minister chuan Fifteenth Finance Commission in kum 2020-21 chhunga state-te hnena special grants (cheng vbc 6,764) pek ni se tia rawtna a lo siam, Finance Ministry in a lo hnawl tawh chu ngaihtuah that leh ni se tiin a thlen bawk a ni.