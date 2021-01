Covid-19 vanga ram pawna hnathawk lo kirte tuam-hlawmna tur thawh hnihna LEDSE Minister-in a hawng

Covid-19 hri leng avanga ram pawna hathawka awm, Mizoram mi leh sa lo kirten hnathawh tur an neih theihna atana Mizoram Youth Commission (MYC) hmalakna, Livelihood Generation for Returned Migrant Workers due to COVID-19 thawh hnihna chu nimin khan LESDE Minister Lalchhandama Ralte chuan a hawng

Labour Employment, Skill Development and Entrepreneurship (LESDE) changtu Minister Lalchhandama Ralte chuan Aijal Club-ah hawnna hun hi hmangin, hri leng avanga khawvel pum a tal buai mek laiin MYC chu Mizoram ṭhalaite tan a ding reng a, an ṭangkaizia kan hmu chho zel a ni, a ti a. MYC hmalakna zingah hna zawng mekte tana ‘Hna Inpui’ job portal an siam te, All India Service-a Mizo ṭhalaite an tlin ve theihna tura Delhi coaching institute ṭhaa Mizo ṭhalai thiam rual tir tura hma an laknate a fak a, Covid-19 hri leng avanga ram hrang hranga Mizoram mi leh sa hna thawk mekte an hna chhunzawm thei loa lo haw te tuamhlawm tura MYC hmalakna Livelihood Generation for Returned Migrant Workers due to Covid-19 thawh hnihna hawn a ni leh ta chu lawmawm a tih thu Minister chuan a sawi.

Lalchhandama Ralte chuan MYC-in migrant worker ten eizawnna an neih theihna tura training a buatsaih chu taima taka zira, hlawhtlinpui ngei tura ṭang turin a fuih a, ram danga an awm laia an eizawnna ṭhinte nen inang lo mahse an talent neihte hai chhuak a, midangte tan pawha entawntlak khawpa ṭan la turin a fuih a. Mahni district ṭheuha MYC hmalakna bawhzui tur DC leh DC aiawhte chu sawr-karin migrant workers lo kir lehte tuamhlawmna kawnga hmalak-na a ngaih pawimawh-zia hriaa theihtawp chhuah turin Minister chuan a ngen bawk a ni.

MYC Chairman Dr Vanlal-ṭanpuia pawhin thusawiin Covid-19 avanga mahni hnathawhna hmun tlansana an hnathawh ṭhin bansan ta ṭhalaite thlavang hauh turin MYC-in ṭan a la tih a sawi a, hna chân tate tana eizawnna kawng dap turin NEC-ah project an thehlut a, chuta ṭang chuan Livelihood Generation for Returned Migrant Workers due to Covid-19 hi a lo piang ta a ni, a ti a. Chief Minister hovin he hmalakna thawhkhatna hi kalpui ṭan a lo ni tawh tih sawiin, MYC Chairman chuan thawh khatna kal mek hi February thlaah a zo dawn a, a thawh hnihna hi kumin July thlaa zo tur niin, Mizorama District tinah training kalpui a ni ang, a ti.

He project thawhhnihna atan hian MYC chuan NEC aṭangin cheng nuai 270 hmuin migrant workers mi 780-te tan skill training chi 4 – cement mistiri, piggery, food processing leh cake baking-te buatsaih a ni ang. Mizoram chhunga district tin Deputy Commissioner te kaltlanga training hi kalpui tur a ni a, Cement mistiri training chu District 11-ah, piggery farming district 6-ah, bakery training district 5-ah, food processing training district 6-ah kalpui tur a ni a, Training zawh hnuah hian training chhuakte tan post training support siamsakin an hmanraw mamawhte an sem dawn bawk a ni.

Nimin programme hi MYC Secretary Donny Lalruatsanga chuan a kaihruai a, MYC Under Secretary H.Lalnunzuala chuan project kalpui dan tur tlangpui a tarlang a. Serchhip DC Kumar Abishek, Khawzawl DC Zothanmawia, Lawngtlai leh Mamit DC aiawhte bakah migrant workers aiawhte an tel a ni.