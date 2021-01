Darnam Branch YMA-in buh phurhsak

Nimin khan Serchhip Darnam branch YMA ten damlo mangang buh an phurh haw sak.

Darnam branch YMA ten buh an phurh hawsak hi pumna vanga hun rei tak hnathawk thei lo Sangṭhuama te chhungkua a ni a, he hnatlangah hian mi 65 thawk chhuakin an zinga 15 chu hmeichhia an ni.

Sangṭhuamate hian buh phur 50 vel an thar thei a, buh seng hun lai pawhin a damlo tawh a, amaherawhchu harsa deuh chungin an seng zo the ihram a, nimin khan lirthei kal theihna thleng, km 2 velah chhek chhuah a ni a, mi tlawmngai ṭhenkhatin a phurh hawna lirthei an tumsak bawk a ni.