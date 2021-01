NH-306 kawng tharin a tihchhiatsak tur ram neituten an dinhmun sawifiah

Kawnpui Town chhunga NH-306 kawng tharin a tih-chhiatsak tur, ram leh a neitu-ten an dinhmun sawifiahna neiin Periodic Patta diltu zingah mi diklo leh ram neitu dik tak ni lo an tel ve loh thu an sawi.

Kawnpui Town chhung bika NH 306 Kawngpui tharin a tihchhiatsak tur ram leh a neitute chuan National Highway laih zauh tum a nih thu hi kum 5 hma lam aṭanga mi sawi hre mahse, khawi laiah nge laih zauh tur tih leh eng hunah nge laih tur tih an hriat loh thu an sawi.

Kolasib DC-in a kaihhnawih khua, VCP-te chu ko khawma sawipuiin, tute ram nge chhe tel dawn tih sawilan a awm loh thu an sawi a. NHIDCL hnuaia hnathawktu lo kalten Map neih sa kengin, kawngpui laih thar tur chin zela chhinchhiahna an rawn phun aṭanga mipuiten an hriat ve chauh thu an sawi.

Hemi hnu aṭang hian ram neitute chu an buai nghal thu leh an buaina chhan an sawiah, an ram enkawl laiah VC pass chauh nei, Revenue Pass nei lo an tam thu te, ram inlei chhâwng, pass lama ṭhenfel awm si loh an tam thute leh eng Pass mah nei lo, pi leh pu aṭanga ram inrochun chhâwngte an awm nual avangtea an rilru a nat thu leh ram pass an neih loh chhanah, Pass siam lam ngaihsak lo hrim hrim an awm vang te, kum 1982 hma lama pass nei tawh, Town a nih hnua P.Patta renew zui ta lo an awm vang te, P.Patta thi tawh, Revenue Department lamin regularise tura an la tihsak loh engemawzat an la awm avangte leh Revenue Department Surveyor-ten engkim an tihfelsak tawh, sawrkarin House Pass a la tihchhuahsak loh an awm vang leh ṭhenkhat File bo leh tate an nih hlawm avangte a nih thu an sawi a ni.