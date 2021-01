Serchhip Community Animal Health Workers training buatsaih

Nimin khan P&E Veng YMA Hall, Serchhipah Serchhip District khaw hrang hranga FOCUS hnuaia Community Animal Health Workers (CAHWs) te tan ni 5 awh tur Training hawnna neih a ni.

A hawnna hun hi Dr. C. Zarzokima, District AH & Vety Officer, Serchhipin kaihhruaiin, Community Animal Health Workers (CAHWs) kalkhawm te chu an enkawl khaw tina ran vulhtuten hlawk taka ran an vulh theih nana tanpuitu, kaihruaitu an ni tih hrilhin, engkim an hriat tul pawimawh te chu chiang taka hriat tum turte, a taka tih a tul hunah pawh hlawhtlin ngei tum tlat turin a fuih a. An inpeknain nasa takin rah a chhuah thei tih hriaa, theihtawp chhuah turin a fuih a, hmanrua an sawn turte semna a nei bawk a ni.

Dr. R. Lalmakthanga, Chief Veterinary Officer, AH & Vety Sechhip chuan ranvulh dan kalphung leh kan nunna atana an pawimawhna tih thupui hmangin kalkhawmte hi zirtirna a pe a. Dr. H. Lalruatfela, Technical Officer, DMU, FOCUS te, Dr. Francis Lalrinmawia Sailo, DMU, FOCUS te, Dr. H. Ramsangzela, DMU, FOCUS leh Dr. Lalruatfela Sailo, Animal Husbandry Manager, ten thupui thlan bik hrang hrang hmangin zirtirna an pe bawk.

Training hian ni 22.1.2021 Zirtawp ni thleng a awh dawn a, ran damdawi pek dan leh thil pawimawh dangte a taka tichhin zel chungin an zir dawn a ni.