Vawiin atangin Serchhip District-ah Covid-19 hri danna pêk tan a ni dawn

Nimin khan Serchhip CMO Office Main Centre-ah Covid-19 hri danna (vaccine) chungchanga thil pawimawh leh hriattur ṭulte inhrilhhriatna hun, Sensitization on Covid-19 Vaccination neih a ni a, vawiin aṭang hian Serchhip District-ah Covid-19 hri danna (vaccine) hi pek ṭan a ni dawn a ni.

Nimina he hun hmannaah hian Dr. Lalhlunpuii, SMO chuan Serchhip District-in Covid-19 Vaccine hi vial 50 an dawng tawh tih sawiin, heta ṭanga thla veng tur 10% dah a nih hnuah hri danna hi mi 450 daih tur anga chhut a ni tih sawiin, hri danna pek hmasak tur Health Care Worker-te hi mi 855 chhinchhiah tawh an ni tih sawiin, vawiin aṭang hian hri danna hi pek chhuah ṭan a ni dawn tih a sawi a, Serchhipah chuan hri danna pekna tur hi hmun hnih (2) – Midland School leh Presbyterian English School, Leisangah ruat a ni a, vawiinah hian Serchhipah mi 200 pe turin ruahmanna an siam tih a sawi a, Thenzawlah mi 100 pe turin ruahmanna an siam bawk tih sawiin, Zirtawpni leh Inrinni-ahte hri danna pek hna hi chhunzawm turin ruahmanna an siam tih a sawi a, nimin khan Mizoramah Covid-19 vaccine hi a rawn thlen belh dawn a, hei vang hian tun thla chhung hian vaccine pek hna hi kalpui tum a nih thu leh chawlhkar khatah ni 3 vaccine pek chhuah hna hi thawh tum a ni tih a sawi.

Dr. Lalhlunpuii chuan tunhnaiah Covid-19 vaccine chungchangah thu belhchian dawl lo leh a hlauhawm niawma thuthang awm chungchang sawifiahin, vaccine hi mi engemawzatah enchhin a lo nih tawh avangin a hlauhawm loha ngaih a ni tih a sawi a, hri danna dang ang bawkin Covid-19 vaccine la zingah taksa na, lu hai, lu na leh khawsikte an awm thei a, sakawrek hrik leh hri dang danna lak pawhin khawsikte pawh a awm ṭhin a, taksaa nghawng a neih chuan taksaah hna a thawk tihna a ni a, a ngaihṭhatthlak zawk a, mahse Covid-19 vaccine hi thil thar a ni a, fimkhur a ngai a, Mizoram District hrang hranga hri danna late zinga nghawng a neihte pawh report pek zel a ni a, report-ah hian serious an la awm lo tih a sawi bawk.

He hun hmanpuitu WHO India aṭanga Serchhip leh Lunglei District-a Covid-19 hri danna pek dan vil tura rawn kal, Dr. Sarode Lalit Dinkar pawhin thusawiin, Covid-19 vaccine chu taksaa natna dotu tichak tur leh midang kaichhawn theihna titawp tur a ni tih sawiin, tun dinhmunah khawvel pumah Covid-19 vaccine hi 250 vel a awm tawh tih a sawi a, India chuan Covid-19 vaccine hi hman theih turin pahnih a pawm a, Mizorama hman tur hi Covishield a ni tih a sawi a, natna thlentu virus hi insiam danglam ṭhin a nih avangin engtinnge a insiam danglam dawn tih leh a hnathawh dan turte hriat lawk theih a nih loh avangin Covid-19 vaccine lâk hnuah pawh hmai tuam te, kutsil leh midang hlata awm chu ngaih pawimawh reng a ngai a, tin, mipui nawlpuiin hri danna an lâk ve theih hun tur chu a la hlat deuh dawn avangin mipuite chu fimkhurna thlahthlam lo turin a chah a ni.

He huna zawhna chhângin Covid-19 vaccine chu kum 18 hnuai lam, raipuar leh nau hnute pe laite bakah Covid-19 hri vei mekte hnenah pek loh tur a ni tih an sawi a, hri danna la turte chu rilṭam leh kaw ruaka kal loh tur a ni tih an sawi bawk a, tuna hri danna la thei zingah hlauh vanga la duhlote tan hri danna lâk lehna tur chance dang siamsak an ni tawh dawn lo tih an sawi a, healthcare worker-te hnenah pek hmasak phawt an ni ang a, hemi hnu hian frontline worker-te hnenah pe lehin, kum 50 chung lamte hnenah leh, natna benvawn nei dangte hnenah pêk leh phawt a ni dawn a, mipui nawlpui chu a hnuhnung berah pek an ni dawn tih an sawi a ni.

He hunah hian Serchhipa thuthar thehdarhtute leh Health Worker-te an tel a ni.

Hemi hnu hian Serchhip DC Meeting Hall-ah District Task Force Committee on Immunization chu an Chairman Kumar Abhishek, IAS, Serchhip District Bawrhsap hovin an ṭhukhawm a, vawiin chawhma dar 10 aṭanga COvid-19 vaccine pek ṭan an rel a, Kumar Abhishek chuan Covid-19 vaccine Serchhipa pekchhuah ṭan a ni tur chu lawmawm a tih thu a sawi a, Bawrhsap chuan Covid-19 vaccine pek chhuahna turah hian engkim fel taka kalpui a ṭul tih sawiin Security duty te, medical duty-te leh a dawngtu turte hriselna dinhmun hriat hmasakna (checklist)-te duan vek a ṭul tih a tarlang bawk.

He hunah hian Dr. Laldawngliana Sailo, CMO chuan Serchhip District a Vaccine pekna tur Centre an thlanchhuahte an buatsaih dan report a pe a, engkim peih fel a nih tawh thu leh a dawngtu tura thlante pawh Centre an thlen hun turte hrilh vek an nih tawh thu a sawi.

Dr. Lalhlunpuii pawhin Covishield Vaccine Mizoram hmun danga an pek chhuah tawh dan tlangpui report pein Covishield chu tuna India rama covid-19 vaccine an pek chhuah pahnih zinga state tam zawkten an hman mek a nih thu a sawi a. India ram state 23-ah he vaccine hi pek a ni, a ti.

He meeting-ah hian Kulothungan, IAS, SDO (C), Thenzawl, Dorothy Muansangi, MCS, SDO (C), N. Vanlaiphai leh committee member dangte an tel a ni.