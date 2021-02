Australian Open-a tel tur mi 500 chuang dah hrang

Australian Open-a tel tura ram pawn aṭanga lutte khung hranna hotela thawktu pakhat chu coronavirus a kai tih hmuhchhuah a nih avangin Australian Open-a khel tur player, official leh support staff mi 500 – 600 inkar vel chu dah hran nghal an ni.

Hri kai hmuhchhuah tak kaihhnawih vanga player dah hrante hi test an neihpui leh huna an negative chuan inkhel turin an kir leh nghal thei dawn a ni.

Tuna Covid-19 hri kai an hmuh hi UK-a Covid-19 strain thar kha a nih rin a ni a, a thawhna hotel-ah hian player official leh support staff 1000 vel an awm a, Australia an thlen hnua quarantine period ni 14 hman nan an awm a ni.