MJA, Serchhip District-in Annual Conference an hmang

Inrinni chawhnu dar 1 khan Mizoram Journalists’ Association (MJA), Serchhip District chuan Serchhip Press Club-ah District Annual Conference an hmang a, khuallianah Serchhip District Bawrhsap Kumar Abhishek, IAS hman a ni.

Hun khatna C.Ramengmawia, Vice President, MJA (SD) kaihhruaiah hian khuallian, Kumar Abhishek chuan thusawiin, thla 7 Serchhip District-a a thawh chhungin MJA member-te nen thawhhona ṭha tak an neih thu sawiin, Serchhip Press Club sak a ni leh hawn a ni ta chu lawmawm a tih thu a sawi a, Press Club chu Serchhip District nghawr thei thil pawimawh leh hmasawnna tur thil thar chhuahna hmun a la nih ngei a beisei thu a sawi.

District Bawrhsap chuan media-te chu democracy-ah pawimawhna lian tak an nei tih sawiin, mipui leh sawrkar thlunzawmtu pawimawh tak an ni tih a sawi a, media-te chuan sawrkar hmalaknate mipui hriat turin an puang a, a lehlamah khawtlang mipui harsatna leh mamawhte an zir chhuak bawk a ni a ti a, democracy ramah hian media chak, zalen leh tihbik nei lo a awm loh chuan democracy hian awmzia a nei lo a ti bawk.

Kumar Abhishek chuan Social media-ah information a tam a, a dik leh dik loh thliar a har a, hetah hian mediate mawhphurhna a sâng hle tih a sawi a. State leh district-a media-te hnathawh chu ropui a ti takzet tih sawiin, sawrkar nen thawhhona ṭha tak an neih chhunzawm zel chuan a ṭha zawngin mipui nunphung an thlak chhoh ngei a beisei thu a sawi bawk.

He hun hmanpuitu, Zonunsanga Khiangte, President, MJA Gen. Hqrs. chuan Serchhip Press Club thara Annual Conference hman a ni thei ta chu lawmawm a tih thu sawiin, pawn lam aṭanga Press Club sakna atana puihna an dawn piah lama District MJA member-te inpekna leh an tha thawhna chu entawntlak a tih thu a sawi a. MJA Serchhip District-ten Covid-19 hri leng chunga project site visit an nei thei chu lawmawm a tih thu sawiin, project site visit hi uar deuh deuh ṭha a tih thu a sawi a, hei hian hmasawnna hna thawh a tikal chak a, hnathawh langtlang a siam a, journalist-te hriatna a tipung bawk a, journalist-te hriatna a pun chuan a hlawkna teltu chu mipuite leh sawrkar an ni tih a sawi bawk. Tunlai khaw-velah smart phone kan hmang nasa tawh a, thil chhiar nan pawh kan hmang nasa a, mahse print chhuah ngei chhiar chu hriatna a nghet bik a, chuvangin lehkha chhiar chu uar thar a ṭul a tih thu a sawi a, MJA Gen. Hqrs. president chuan Journalist pension leh Aizawl-a Press Enclave sak tur atana hmalakna te a sawi bawk.

Kapliana Pachuau, President, MJA, Serchhip District chuan social media hmasawnna a chak tawh a, social mediaah chuan duh duhin an sawi a, an ziak a, an thehdarh a, mahse thu dik lo leh rintlak loh an ziak avangin police man, thubuai nei leh jail tang an tam tawh tih sawiin, mipui hian thudik leh rintlak ziak ṭhin journalist te an la zawng reng a ni a ti a, social media-a journalist post leh comment chu dik turah mipuiten an la ngai a, chuvangin ziaka mipui chhiar theih tura kan dah dawn chuan finfiah hmasa phawt ṭhin turin MJA member-te a chah a, chumi tur chuan taimakna leh mi baka thawhrim a ngaih thu a sawi a, chu chu journalist te zahawmna innghahna a ni tiin hmasawn zel tum ?heuh turin a sawm nghal bawk a ni.

He hunah hian H.Lalbiak-zavi, Secretary, i/c Finace-in hunserh a hmang a, T.Biak-chamliana, Gen. Secretary hnen aṭangin kum kalta chhunga an chetvelna report ngaihthlak niin, R.Lalmuansanga, Treasurer chuan sum dinhmun report a pe bawk.

Hun hnihnaah Kapliana Pachuau, President kaih-hruainain rorelna neih a ni.

Tun dinhmunah Serchhip Disrtrict-ah hian MJA member 14 an awm mek a ni.