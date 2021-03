2020–2021 chhungin PWD-in SEDP atangin cheng nuai 6830.45 hmang

PWD changtu Chief Minister Zoramthanga chuan kum 2020-2021 chhunga PWD-in SEDP aṭangin cheng nuai 6830.45 sum a hmang tawh tih House a hrilh.

Nimina Assembly session-ah Dr. Vanlalthlana zawhna chhângin Restricted tender pêk chhuah danah dân kalha hmalakna a awm lo niin a sawi a, INC member KT Rokhaw zawh-na chhângin kum 2018 December ni 15-a sawrkar thar lakluh a nihin ministry hmasa Cong-ress sawrkar khan kawngpui siam nan Mizoram PWD-ah cheng nuai 8595.19 a hnutchhiah tih PWD Minister chuan a sawi a.

INC member C.Ngunlian-chunga zawhna ziaka chhangin PWD minister chuan kum 2018-2019 chhunga district administration leh sub-division tihchangtlunna atan cheng nuai 1500 fund allocation hmuh a ni a, heng fund te hi hnathawh a nih theih nan PWD-ah transfer a nih thu a sawi a. Cheng nuai 1301.98 chu PWD-ten kawng siam nan an lo hman lailawk a, kum 2019-2020 chhungin pawisa hi dah leh turin sawrkarah dilna thehluh leh niin sanction hmuh a la ni leh lo tih a sawi.

MNF member Dr. K.Pachhunga zawhna pawh chhângin PWD changtu Chief Minister Zoramthanga chuan KMMTTP (Mizoram to Akyap seaport, Myanmar) kawngpui laih chu October ni 27, 2010 aṭanga thawh ṭan niin, June ni 30, 2021-a thawh zawh tur a nih thu a sawi a. Kawngpui laih ṭan aṭang hian compensation fel loh avangin vawi engemawzat hnathawh laih chawlh a ngaih thu leh leimin nasa lutuk avanga duh anga hna thawh chak theih a nih loh thu House a hrilh bawk.

PWD changtu Chief Minister chuan PMGSY-ah harsatna tawh a nih ṭhin thu a sawi a, open tender a tih loh theih loh a, a chhângtute’n zàa 20 chuanga hniam te, a ṭhen phei chuan kawhmawh an bâwl maw tih mai tùrin zàa 50-a hniamte in an chhâng a, a chhâng hniam ber pek dâwnin hna an thawk ṭha dâwn lo tih a chiang reng a, pek lohin Court-ah an kal a, Court thu anga an pekin an thawk puitling leh ngai lo niin a sawi.

Zoramthanga chuan, tunah chuan tender chhânga hna an pek te hi dahkhàm dah tùrin an ti a, an hna a ṭhat loh emaw, zo loa an hna an pamṭùl chuan an dahkhàm an chân ve mai dâwn niin a sawi.

Pangkhua – Saisihchhuah defence road chungchang Ngunlianchunga zawh belhna chhangin, House leader chuan hemi kawng hi lei dawhna tur nen NEC-a dilna dil a nih thu leh, lei dawhna chu a lei dawh tur a lo hautak deuh avangin an thlauhthlak thu a sawi a. Lei dawh tur tel lovin kawng laihna atan chauh cheng vbc. 66.08 sanction hmuh niin, thawh tuma hmalak mek a nih thu a sawi a. India sawrkarin lei dawhna tur Myanmar sawrkar hnenah dollar maktaduai 2.5 a pek chungchang pawh sawi langin, “Ziaka la hmuh a ni lo a, India ramin an rawtna kha an rawt sang lutuk a, Burma lamin an thawh theih tur thu an sawi bawk si avangin anni lamin an thawk dawn tih kha ka hriat a ni a. Amaherawh chu, Burma dinhmun heti a nih leh tak avangin a suakbak leh a. Kei pawhin Burma lamin an rawn dawh tura ka ngai kha a ni a,” tiin, External Ministry lam aṭangin engmah rawn sawi a awm leh tak si loh avangin, a kawng chin chauh kha an ti ta nia a ngaih thuin PWD Minister hian a chhang a ni.

Zoramthanga chuan kawng laih, insak tih veleh zawh hun tùra tiha zawh loh a tam a, hnathawk tùra contractor te inbuatsaih chhûng a rei a, state dang aṭangin tender an chhâng a, an inbuatsaih chhûngin thil man lo sâng zel nen ennawn leh te a ngâi ṭhin a, chu chuan a ti buai ṭhin hle niin a sawi a. Mizoramah fùr ruahtui tlâk hun chhûng a rei chuan hna a ti muang bawk a, hetiang pumpelh dàn hi an zawng ve reng niin a sawi.