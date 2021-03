April ni 1 atangin District thar 3-ah DRDA office hawn tum

Rural Development Minister Lalruatkima chuan April ni 1 aṭangin District thar pathumah District Rural Development Agency (DRDA) pisa hawn tum a nih thu a sawi.

Lalruatkima chuan nimin khan assembly session-ah zawhna chhangin April 1 aṭangin District thar pathumah DRDA pisa hawn an tum thu hi a sawi a, DDUGKY kaltlang-in a thlawna thingtlâng ṭhalaite thil zìrtîra hna hmuhsak a nih thu sawiin, he scheme hnuaiah hian ṭhalai tam takin eizawnna an hmu tawh niin a sawi.

RD Minister chuan kangmei chhuak te, leimin leh chhiat tawh thulha MLA-te’n an bial mipuite thlamuan tùra an kalin thil ken an duh ve ṭhin tih sawiin, hemi atân hian session zawhah MLA-te chu silpaulin pek vek an tum niin a sawi a, rangva chungchâng pawh a lèina tùr sawrkârah an dil mek niin a sawi a, hetiangah hian MLA an thliar lo niin a sawi.

New Sachan Playground laih nân BADP scheme 2018-2019-ah chêng nuai 8 sanction a nih thu House a hrilh bawk a, RD Minister chuan assembly zawhna chhangin New Sachan Playground laih nân BADP scheme 2018-2019-ah chêng nuai 8 sanction a nih thu House a hrilh a. Ni 100 inhlawhna chungchângah party worker an induhsak a nih pawhin mistiri chhàwr tùrah a chawrtu tùrte’n duhsak zâwng, thiam an tih zâwng an chhawr ni maia a ngaih thu a sawi a, Siaha bialtu MLA-in material component thlangtu tùrah rawtna a siam a nih pawhin mistiri chhàwr tùrah rawtna a siam ni maia a ngaih thu a sawi.