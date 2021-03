AR chhuahsan tur rama mimal LSC-te tihtawpsak an la ni lo

Revenue Minister, Lalruatkima chuan Aizawl khawpui lailia Assam Rifles ram chhuahsan tura mimal ram neite LSC tihtawpsak an la ni lo a, hmalak mek a ni a ti.

House member, C.Lalsawivunga zawhna chhângin, Land Revenue and Settlement changtu minister Lalruatkima chuan, Assam Rifles ram chhuahsan tura mimal LSC titawp turin Council of Ministers chuan a rel tawh a ti a, Chief Secretary kaihhruainain hmalak dan tur buaipui a nih bakah Central YMA-in PIL an thehlut bawk a, tun dinhmunah LSC titawp turin buaipui mek a ni a, Court-a PIL ngaihtuah tura ruahman an la nghak a, LSC chu tihtawp fel a la ni lo a ti.

Minister chuan, Revenue department hnuaiah ram chungchanga ram thubuai chin fel loh, court case civil 1863 leh dispute case 1804 vel awm anga ngaih a nih thu MLA, VL Zaithanzama zawhna chhangin a sawi a, land acquisition leh mimal ram a luah sak avanga sawrkar court-a a chak loh avangin kum 2019-2020 chhungin UD&PA-in Edenthar venga BSU a saknaah zangnadawmna, Rs.88,84,154/- a seng a, MZU kawngah Court-in Land Value tihpun a remtih avangin PWD-in Rs.161,95,920 a sen bakah Railway ministry-in land value a pek loh chu court thupek avangin cheng nuai 4954.59 a chawi bawk a ti.