Bairabi Zophaia leilet enkawl dan tur chungchang ngaihtuah

Bairabi Zophai-a leilet enkawl dan tur chungchangah nimin khan Panchayat Bhawan, Bairabi North-ah Kolasib District Bawrhsap Dr. H.Lalthlangliana hovin an ṭhukhawm.

He hun kaihruaitu Kolasib district bawrhsap Dr H.Lalthlangliana chuan ṭhutkhawm chhan sawiin, Mizoram sawr-karin Zophai leh ramri hrul dangah te hmalak tum dan a neih thu leh, chumi inhrilhfiah-na leh khai rual taka ram neitute nen kal ho theihnana ṭhukhawm an nih thu a sawi a. “Tun ṭumah hian ramri chungchang kan sawi dawn lo a, kan luah chin tihngheh dan tur leh kan ram tihzauh dan tur kan sawi dawn a, action plan awm sa aṭangin thurawn lak kan duh,” a ti.

Kolasib bawrhsap chuan ram enkawl dan turah guideline awmsa a awm thu leh chumi ang chuan kal tura ram neitute an ngen thu sawiin, ram neituten anmahni ram enkawl ṭhin se buaina a awm loh tur thu a sawi a. “Ram neituten mahni ram enkawl ṭhin ila ramri pawh kan buai lo ang. Hnamdang kutah kan dah a, mahse kan ngam leh ṭhin si lo. Ram kan enkawl tirnaah dan mumal a awm lo a, mahni lo ami rah pawh kan seng ngam ṭhin lo a ni,” tiin ram neitu, enkawl duh si lo a hnamdang kuta dah ṭhinte chuan an ram chu sawrkar kutah hlan se, Mizo pa enkawl tak tak duhten an chhawr ṭang-kai theih zawk a rinthu a sawi.

Central YMA vice president Lalhmachhuana pawhin leilet neituten sawrkar ruahmanna siam an zawm a ṭul thu a sawi a, mahni ram chu tlawh fo ṭhin tur leh leilet enkawl tura dah hnamdangte chu chhawr an nihna in hre fo tura hriattir an ṭul tih a sawi a. “Kut thlak si lova neitu nihna nei ringawtte avangin hnamdangin kan ram an hauh a, a tawpah hnam angin kan buai leh ṭhin a ni,” a ti a, ramri hnaia leilet neituten meeting an ngai pawimawh tawk lo chu a dem thu a sawi a, mimal ram humhalhpui tura Bairabi kal an nih loh thu a sawi a, Aizawl pa, Zophaia leilet neitu meeting-a tel lote chu a ṭul angin Central YMA in an umzui dawn tih a sawi bawk.

Vanlalchhuanawma Chawngthu, SDO(S) pawhin leiletah hnamdang an chhawr dawn a nih pawhin ILP siamsak vek turin leilet neitute hrilhin, “Mizoram leileung an rah dawn chuan ILP an neih a ngai a, ral lehlam aṭangin ILP nei loin tumahin leilet viltir loh tur,” a ti.

Thutkhawmah hian Aizawl aṭangin Central YMA hruaitute, MZP hruaitute leh MSU hruaitute an tel a. Anni bakah Kolasib SP, SDO(S), SDC (Bairabi) te leh SHYMA hruaitute, Bairabi khawchhung khawtlang hruaitute an tel a, amaherawhchu leilet neitute koh an ni chungin a zah ve an kal tling lo, mi 18 vel chauh an kal a, hei vang hian tun March thla chhungin ram neitute chu YMA kaihhruaina in sawiho pui nise an ti a. Meeting chuan Zophai hmuna ram nei, Aizawl mite chu Central YMA lamin lo bawhzui tur leh Bairabi mite chu YMA leh VC te lo bawhzui turin an ti a ni.