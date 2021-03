Charity Concert nei

Nimin khan Serchhip khawpui chhung hmun pathum – College Peng, IOC Veng leh Serchhip Bazarah-te Myanmar raltlante pualin Charity Concert buatsaih a ni a, zing lam dar 11-ah College Peng aṭanga neih ṭan niin, tlai 5 velah Serchhip Bazarah zawhfel a ni.

He Charity Concert hi MZI, MJA, YMA, MHIP, STP, MZP, MSU leh MUP-te ṭanghoin an huaihawt a ni a, Serchhipa zaithiam hrang hrangte an zai a, concert chhimtute aṭangin Myanmar raltlante ṭanpuina tur sum an phal ang tawk an khawn a, Charity Concert leh a hmaa Department hrang hranga Vehbur an khawn aṭangin Rs.1,75,915/- hmuh a ni a, an sum hmuhte hi Myanmar aṭanga Mizorama raltlan, Lungkawlh leh Sailulaka awmte leh damlo kan nan an hlan dawn a ni.