CLP Leader Zodintluanga’n thil thar hmuh tur a awm loh avangin budget tha tihna tur chhan a vâng a ti

Congress Legislature Party (CLP) Leader Zodintluanga Ralte chuan Mizoram budget pumpui pharh tak chu ram hmasawnna tur atana hmuh tur a vân thu leh a beidawnthlak a tih thu sawiin, thil thar hmuh tur a awm loh avangin budget ṭha tihna tur chhan a vang niin a sawi.

Nimina Assembly Session neiha Finance Minister Zoramthanga’n Mizoram budget pumpui a pharh tak sawihona nihnihna neihah, CLP Leader Zodintluanga chuan, tun MNF sawrkarah hian vawi thum budget pharhna a nih tawh thu te state dangte bakah central budget-te thlirin, Mizoram budget chungchangah sawiho tur vak a awm lo tih a sawi a. Nikuma budget anga a thu ngai, a figure inthlak ringawt, a point hrang hrang a bul aṭanga a tawp thlengin nikuma mi copy paste tawp tawp mai nia a ngaih thu a sawi a. “Chuvangin, vawiina kan thusawi leh nikuma kan thusawi a danglam thei lo a ni,” a ti.

Zodintluanga Ralte chuan budget hi ram mipuite an lo thlir a, budget hian engtiang chiahin nge ram kalsiam a nghawng ang tih an thlir mek laiin, budget pharh ni aṭang hian thil thar a awm loh thu leh mipuite tan beisei tur a awm loh thu te, loneimite tan beisei tur a awm loh thu a sawi a. “Kan hmuh ber chu mipuite hrekna, mipui te sawrfu lehna tur hlir a ni a, budget ṭha han tih chhan tur hi a vang khawp mai,” tiin, budget chhuanawm loh tak a nih thu a sawi.

Covid-19 vanga harsatna tawh nasat thu sawi a nih rualin, hri leng karah pawh hmasawnna chak takin a ngai rengin a kal reng tih a nih thu sawiin, khawi zawk hi nge awih tur tih hriat a harsat thu a sawi a. “Kan beisei chu kan ram tana hmasawnna tur inthlan hmaa an lo sawi te, sawrkarna an chan tawh hnuah sawrkar flagship programme an tih ang te hi beisei mah ila hmuh tur a vang hle,” a ti a.

CLP Leader chuan budget enin sawrkarin a ngaih pawimawi thil panga (5) awmin, he’ngahte hian ram hmasawn-na tur a van thu a sawi a. SEDP-ah cheng vbc 400 hna hrang hrang thawhna’n ruahman tih a ni chu sawrkarin vision leh kalphung a neih lohzia a lang chiang hle tih sawiin, eng atana hman tur nge tih pawh awm leh chuang si lo tih a sawi a, “Sawrkarin tun budget-ah engnge a ngaih pawimawh tur hriat kan nei lo a, hna hrang hrang thawhna’n tih tawp hi a ni,” a ti.

Sorkar budget-ah ngaih pawimawh berah chuan MNF returnee te chhawmdawlna’n cheng vbc 5, MLA fund-ah cheng vbc 60 dah a nih thu leh Cooperative atan cheng vbc 10 dah te chu ram hmasawnna tur atana hmuh theih awmchhun a nih thu a sawi a. Kum 3 zet budget pharh a nih tawh hnuah pawh an beisei em em traffic jam awm lohna tur atan cheng engzat nge dah a nih tihte, kawng chhawng siamna tur pawh budget-ah dah ve beisei a nih tawh laia, chutiang chu hmuh tur a awm leh tak loh thu CLP Leader chuan a sawi bawk.

Budget tam zawk chu sorkar hnathawk hlawhah a kal zawh thu leh ram hmasawn-na tur atana ruahman chu budget pumpui zaa 17.33 chauh a nih thu a sawi a. State leiba tamzia te sawi ṭhin ni mah se, state leiba ni lo sawrkar hian contractor leh supplier hna thawh zo tawh, an tihtur zawng zawng ti zo tawh te pawisa an pek theih loh zat chu January 2021 thleng khan leiba cheng nuai 74455 k-deposit-a tlingkhawm a nih avangin sorkar tan pawh a luhaithlak khawpa a rin thu a sawi a, sawrkar sum neih loh avanga chhiah rawn pung a, petrol ah 5%, diesel-ah 2.5% ah tihpun niin, sawrkar harsatna avanga mipuite harsatna tur chhiah inpek hi financial management-ah kal ngaihna an hriat loh vang niin a sawi bawk.