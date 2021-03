DC-in Khelo India 2021 a hawng

imin tlai dar 4 khan infiamna chi hrang (discipline) 8-a Serchhip District ṭhalaite inelna tur, Khelo India 2021 ‘Sports for Peace and Development’ District Level Competition chu Serchhip District Bawrhsap Kumar Abhishek, IAS chuan Serchhip Boxing Hall-ah a hawng.

Khelo India District Level Committee Chairman ni bawk, Kumar Abhishek chuan hawnnathu sawiin, Khelo India chuan India ram ṭhalaite talent leh theihna haichhuah zel a tum tih sawiin, heng ṭhalai talent nei ṭha tak takten National level thlenga an kal theih nana kawng hawnna a nih thu a sawi a, sport discipline hrang hrangah Mizoten talent an neih ṭhat thu a sawi a, remna leh muanna boruak nuam tak hnuaiah zalen taka infiamna kalpui chhoh zel a ni thei chu lawmawm a tih thu sawiin, Khelo India-a infiammi tel zawng zawngte chu duhsakna a hlan nghal a ni.

Hawnna inkhawm hi K.Tlangthanmawia, Chairman, Serchhip District Sports Committee-in kaihhruaiin, Vanlal-hruaia, Secretary, Serchhip District Sports Committee chuan report tlangpui a pe a, Khelo India 2021-ah hian ‘Sport for Peace & Development’ tih chu thupui niin, Sports diciplince hrang hrang 8 hmanga inelna neih tur niin, heng Sport discipline 8 zinga 4 – Football, Volleyball, Boxing leh Badminton-ah te hian Serchhip District chhung RD Block pahnih – Serchhip RD Block & E.Lungdar RD Block huamchhungah inelna neih a ni ang a, RD Block 2 aṭanga tiṭhate hian District Level-ah inelna an nei leh dawn a ni.

Heng bakah hian Sports Diciplince dang 4 – Teakwondo, Table Tennis, Basketball leh Wrestling-ahte chuan District level-ah inelna neih nghal a ni dawn a ni.

Khelo India 2021 hawnna inkhawmah hian Serchhip District Amateur Taekwondo Association-ten “Demonstration” hmuhnawm tak an entir bakah Serchhip District Boxing Association-ten “Boxing Special Bout” hmuhnawm tak an entir bawk.

Nimin tlaia Khelo India 2021 – Serchhip District hawnna inkhawmah hian Serchhip District chhunga Sports Discipline hrang hrang aṭanga hruaitute leh sawrkar pisa hrang hrang sawrkar hotute, thuthar lakhawmtute bakah infiammi thlan bikte an tel a ni.