Health Minister-in ZMC-ah building leh hmanraw thar hrang hrang a hawng

Nimin khan Zoram Medical College-ah Dr. R.Lalthangliana, Health & Family Welfare Minister chuan Viral Research & Diagnostic Laboratory, Animal House, MRI & CT Scan Centre, Community Medicine And Clinical Skills & Advance Learning Centre Building a hawng.

Dr. R.Lalthangliana chuan thil pawimawh panga – Viral Research & Diagnostic Laboratory, Animal House, MRI & CT Scan, Community Medicine leh Clinical Skills & Advance Learning Centre building te hawn theih a ni chu lawm-awm a tih thu sawiin, hei hi Chief Minister ṭhahnem-ngaihna leh thawktute thawhrimna leh inpekna, rilru zawng zawng senga an thawh rah a ni a ti.

ZMC chu Medical Council of India-ten an duh hun hunah endikna an nei ṭhin a, chumi vang chuan inrin reng a, theihtawp chhuah zel a pawimawh thu sawiin, nikum Covid-19 hluar zual laia ZMC-a thawkte mutmu pawh tuah ṭha thei lova an thawhnaah lawmthu a sawi a, Health & Family Welfare Department-in hmachhawp hrang hrang a neih thu sawiin, hemi tihlawhtling tur hian zavaia ṭanrual a pawimawh thu a sawi a ni.

Prof. F.Lalnunmawia Bialtu MLA pawhin thu sawiin nimina thil hawn thar chu ZMC tan bung thar kaina pawimawh tak a nih thu sawiin, Health & Family Welfare Minister leh ZMC-a thawktu zawng zawngte chungah lawmthu a sawi bawk a ni.

Hawnna inkhawm hi R.Lalramnghaka, Special Secretary, H&FW Department-in kaihhruaiin Dr. T.Lalhmangaihi, Director, ZMC-in Technical Reports a pe a, Dr. F. Lallianhlira, Principal Dirctor, H&FW-in lawmthu a sawi bawk a ni.

MRI khawl hi cheng vaibelchhe 8.9 leh CT Scan khawl hi cheng vaibelchhe 4.45 senga dah a ni a, Community Medicine Building hi cheng nuai 178.4 senga sak a ni a, Viral Research & Diagnostic Laboratory hi cheng nuai 50 senga siam niin, Animal House hi cheng nuai 73.9 senga sak an ni.