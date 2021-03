Supply Minister K.Lalrinliana’n fur lo thleng tura inhmakhua nan Mizoram chhung hmun 53-ah buhfai chhekkhawl tum a ni a ti.

Nimina Assembly ṭhutkhawmah Lawngtlai East bialtu MLA H.Biakzauva zawhna chhangin Supply Minister chuan Mizoram hmun hrang hrangah kawng laih zau hna thawh mek a ni a, fur a lo thlen huna heng kawng siam mek avang hian buhfai chhekkhawl kawngah harsatna tawh theih a nih avangin district tina DCSO te report zulzuin hma an la a ti a, Mizoram chhung hmun 53 a tluang taka buhfai chhekkhawl thei turin hmalak mek a ni a ti.

House member dang zawh belhna chhangin Supply Minister chuan retailer-a buhfai lakdan thar, e-POS machine chu thingtlang hmun kilkhawr signal awm that lohna ah harsatna an tawh avangin hetianga kalpui sorkar thupek awm sa ni mahse, hemi hmang loa an kalpui theih dan lo en a tum thu a sawi bawk.