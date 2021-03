H&TE Director chungchangah MSU duh ang tihpuitlin tum

Mizoram sawrkarin Higher & Technical Department Director atan hnamdang Nazuk Kumar, IAS a ruat hnua Mizo Students’ Union (MSU)-in Mizo ngei dah tura an nawrna kal zelah sawrkar chuan MSU duh ang hi tihpuitlin a tum.

Thawhṭanni khan MSU hruaitute chuan Nazuk Kumar hi a pisa-ah lenchilhin pisa kai tawh lo turin an ngen a, nimin khan director hian pisa a kai leh avangin MSU huaihawtin dan tum a ni chungin police venna hnuaiah pisa a kai lui chu duh loin vengtu police te nen an innawr zet a, buaina lian tham erawh a chhuak zui ta lo a ni.

Hemi hnu hian zirlai hruaitute leh sawrkar lam aiawhte inbe zui nghalin, sawrkar lam chuan MSU duh dah angin H&TE ditector-ah Mizo ngei dah a nih tur thu sawiin, transfer order siam fel hma chu Nazuk Kumar pawhin H&TE director angin hna a thawk tawh dawn hrih lo tih MSU hruaitute chuan an sawi.

MSU hruaitute chuan Mizoram sawrkarin H&TE Director atana Nazuk Kumar, IAS a dah hi zirlaite hmalam hun ngaihtuahin pawi an tih thu an sawi a. H&TE Department hian zirlaite tan medical leh technical line inelna kawng hrang hrangah Mizo lehkhathiam a phu ngei ten Mizoram quota an chan leh chan lohna kawng thui taka a sial avangin ram leh hnam hmangaihna rilru nei lo tan Director post hi luah chi-ah an ngaih loh thu an sawi.

Mizoram sawrkar hnenah MSU chuan zirlaite duh dan a thlen hnu, kar khat chuang daih zirlaite duh dan ngaihthaha a awm chu rilru nat thlak an tih thu leh, Mizo zirlaite’n mahni chanvo humhim nana thisen chhuak khawp hiala sual a ngai fo mai chu Mizoram sawrkar hian tun hnuah thlen nawntir tawh lo se an duhthu sawiin, thunei-tute a ngen nawn nghal a ni.