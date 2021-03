H&TE Director office kai tawh lo turin ngên

Mizo Students’ Union (MSU), General Headquarters, Aizawl chuan Higher and Technical Department Director, Nazuk Kumar, IAS chu office kai tawh lo turin an ngên.

Nimina MSU thuchhuah tarlan danin. H&TE Department Director atana hnamdang dah chu entrance exam leh thildangah tun hma lama buaina an lo tawh ṭhin ngaihtuahin ṭha an ti lo tih an sawi a, sawrkar hnenah Mizo officer dah tura ngenna thlen a nih tawh hnuin nimin khan Director Nazuk Kumar, IAS chu Mizo zirlai leh khawtlang dinhmun hrethiama H&TE Director-ah Mizo ngei dah a nih theih nan office kai tawh rih lo turin an ngen tih an sawi.

MSU chuan Technical leh Medical bakah H&TE hnuaia entrance exam hrang hrang buatsaih ṭhinah buaina a chhuah fo avangin Department enkawl tur hian Mizo officer ngei awm a ṭul an tih thu sawiin, vawiin aṭang hian MSU chuan Director pisa kai tur hi dan nghal an tum a ni.