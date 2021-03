Inthlan chuh tumten hming pe lût mek

Serchhip biala MLA by-election neih tura chuh tumte chuan hmin an pe lût zel a, nimin khan Congress party official candidate PC Laltlansanga leh Independent-a ding tur, Ramhlun Edena-ten hming an pe lût.

Nimin chawhma dar 10 khan Congress Party Official Candidate PC Laltlan-sanga hian Serchhip District Election Officer Abhishek Kumar, IAS hnenah Nomination a file a, PC Laltlansanga hi Serchhip Block Congress hruaitute bakah Aizawl aṭangin Congress party hruaitu ṭhenkhatten an ṭawiawm a ni.

Nomination a file zawha thuthar lakhawmtute zawhna chhangin PC Laltlansanga chuan Serchhip Bial mipuite zarah tun ṭum by-election-ah hian tlin ngei a inbeisei thu a sawi a, thlan tlin a nih phawt chuan Assembly House chhung leh pawnah Serchhip Bial mipuite tan theihtawp a chhuah ngei dawn tih sawiin, Candidate dangte aiin ani chu Serchhip Constituency fachuam a nih avangin Serchhip bial mipuiten an lainat zawk a rin thu te, thlantlin a nih chuan candidate dangte aia Serchhip Bial mipuite tana ṭangkai leh nelawm zawk a nih dawn thu te a sawi a, tun ṭum by-election lo awm tur hi party bik sawi lova, amah khawngaih turin bial mipui te a sawm nghal a ni.

Hemi hnu hian Independent Candidate Ramhlun Edena pawhin District Election Officer hnenah a hming a pe lut bawk a, Ramhlun Edena chuan, Mizo-te chu Pathianin a chhungkua leh a fate ni tura a buatsaih ram leh hnam awmchhun an nih thu sawiin, Pathianin Isua Kristaa lalram a rawn din dawn a, a luhna kawngka lo hawnsak tura lo kal a nih thu a sawi a, candidate dangte chu Pathian khingpui tur an ni zawk dawn tih a sawi bawk.

ZPM Official candidate Lalduhoma chuan niminpiah khan hming a pe lut tawh a, vawiin hian MNF Candidate Vanlalzawma chuan nomination hi a file ve leh dawn a ni.

Serchhip bial MLA by-election-ah hian inthlannaa chuh tumte tan March ni 30 thleng thehluh theih a ni ang a, ni 31 March, 2021-ah Scrutiny neih a ni ang a, ni 3 April, 2021 thleng inhnuhdawhna hun hawn a ni dawn a ni.