Inthlan dawna min hmangaih thar thutte vote hi kan ba lo: Vice-President, MPF Hqrs.

Mizoram Peoples Forum (MPF) Hqrs. Vice President Rev. K.Lalrinmawia chuan “Inthlan dawna min hmangaih thar thutte vote hi kan ba lo,” tiin a sawi.

Nimin khan Serchhip District MPF President Rev. Zohmunmawia kaihhruainain MPF Hqrs. leh Serchhip District MPF hruaitute chuan Serchhip biala MLA by-election neih tur chungchangah Serchhip Press Club-ah thuthar lakhawmtute an kâwm a, Rev. Zohmunmawia chuan thuthar lakhawmtute an kawmna chhan chu inthlanna dik leh felfai a awm theihna tur atan leh, politics boruak ṭha tak hnuaia zalen taka mipuiten vote an thlak theihna atana MPF duhdan leh hmalaknate puanchhuah chu an tum a nih thu a sawi.

He hunah hian Rev. K.Lalrinmawia chuan tun hma kha leh chena min vei ngai hlei lo, min rawn vei thar thutte hi hmangaihtu der an ni duh khawp mai a, thilpêk avanga vote petu chuan a ram a hralh a, ama hlutna a hralh bawk a ni a ti a, “Sum hmanga in vote lei an tum chuan an sum chu laksak ula, midang vote daih rawh u,” tia mi fuihtu pawhin kawng dik lova mipui hruai a pawi ti lo tihna a ni a, vote lei tumtu ang chauh bawka bumna chelek tura mi fuihna tho a ni a, hlemhletna tho a ni a ti bawk.

Party dang leh elpui candidate dangte sawichhiat thupui bera neite hian ram aiin lalna an hmangaih a, thlan tlin ni mahse ram hmasawnna lam aiin mahni thiamthu sawi nan hun an hmangral tam zawk ang a ti a, “In bial hmangaihtu tak tak chuan a khingpui sawichhiatna aiin in hmasawnna tur kawng a sawi tam zawk ang,” a ti bawk a, invau leh insawiṭhaih chu politics tenawm a ni tih sawiin, voter tinin zalen taka ngaihtuahna an sen theih nan party-ten insawiṭhaih leh invauna an chelek hauh tur a ni lova, hmanraw thianghlim lo chelek duh chu ram leh hnam hmelma an ni tih mipuiten hria se a duh thu a sawi bawk.

MPF chu eng political party nen mah an ṭangho lo tih sawiin, eng party unit mah a ni lova, eng party supporter mah a ni lo tih a sawi a, hetianga sawi hi an lo awm tawh nia an hriat thu leh, hetianga dawt hmanga insawimawi ṭhinte chu hnâwl ngam turin mipuite chu a chah a, a rûka vote lei duhtu chuan vote a leisakte chanpual chu a eiruksak hreh dawn lo tih mipuiten hria se a duh thu a sawi bawk.

Rev. R.Lalnuntluanga, Gen. Secretary, MPF Hqrs. pawhin political party-te leh MPF-ten thawhhona thutlung an lo siam tawh tlangpuite sawiin, diklo taka party leh candidate-te puh hmingchhia an awma finfiah a nih chuan thuneitute hnenah an hriattir nghal zel dawn tih a sawi a, politics thila ruai ṭheh leh kawng zawhte pawh ti lo turin political party-te an ngen tih a sawi a, house to house campaign chungchangah pawh candidate-te tel lova in tina luta campaign phal a nih loh thu sawiin, MPF Forum hrang hrangte pawh candidate leh party-te hnen aṭanga pawisa dawn an khap thu a sawi a, pawlho ang leh mimal pawhin candidate-te hnen aṭanga sum leh hmanruate dil lo turin a chah bawk.

Vanlalrema Vantawl, Adviser, MPF Hqrs. chuan tunhnaia AMC inthlanah political party ṭhenkhat chuan thawhhona thuthlung an siam bawhchhiat tum rana hma an la nia an hriat thu leh, thawhhona thuthlung bawhchhiatna pawh a nasa nia an hriat thu sawiin, Serchhipah chuan hetiang hi thleng tawh lo se an duh thu a sawi.

R.Sanghmingthanga, Secretary, Serchhip District MPF chuan Serchhip bial chu inthlan an lo neih tawh ṭhinah Mizoram pumah a thianghlim ber pawl a nih ṭhin thu sawiin, khatiang kha tun ṭum by-election neih turah pawh hian an beisei thu leh, hemi tur pawh hian hma an lak mek thu a sawi a, Rev. H.Lalawmpuia, Vice President, Serchhip District MPF chuan Serchhip bial by-election neih tur chu Zoram pawn thlenga mite ngaihven rawn a ni tih sawiin, Serchhip District chu India ramah pawh ziak leh chhiar thiam tam lama langphak a nih avangin mipuite chu huaisen leh dik taka inthlan hmachhawn ngam turin a chah a, tute party emaw lei theih mai mai ni lo turin a chah bawk a ni.

He hunah hian MPF Hqrs. aṭangin hruaitu Rev. K.Lalrinmawia, Vice President; Rev. R.Lalnun-tluanga, Gen. Secretary; Vanlalrema Vantawl, Adviser leh Roneihthanga, Governing Board Member-te an rawn kal a, Serchhip District-a MPF hruaitute aṭangin an President Rev. Zohmunmawia, Rev. H.Lalawmpuia, Vice President; R.Sanghmingthanga, Secretary; Lalhmunsiama, Jt. Secretary; Upa T.Lalrawngbawla, Treasurer leh Upa R.Laldaihzauva, Fin. Secretary-te an tel a ni.

Nimin vek chawhnu dar 1 khan Serchhip Kawnpui Kohhran Diamond Jubilee Hall-ah MPF Local Forum 12 leh political party hrang hrang unit leh block-te kalkhawmin MPF leh political party-te thawhhona thuthlung an zirho leh bawk a ni.