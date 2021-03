Mizoram Engineering College (MEC) building sak zawh tawh MZU Southern Campus atan hman lailawk tum

Lunglei Pukpui-a Mizoram sawrkar hnuaia Engineering lam zirna in hmasa ber tur Mizoram Engineering College (MEC) building tur sak zawh ni tawh mahse, tun thlengin zir hi ṭan theih a la ni lo a, he building hi Mizoram University, Southern Campus atana hmantir lailawk turin ruahmanna siam a ni.

Nilaini khan Lungleia MJA khawmpuia kal thuthar thehdarhtute chuan MEC hmunhmate an tlawh a, he huna sawi a nih danin, MEC hi April ni 22, 2016 khan sak ṭan niin, November ni 16, 2018-ah sak zawh a ni a, Centrally Sponsored Scheme (CSS), Rashtriay Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) hnuaia new college (professional) dinna atana hmuh a ni a, a building te sakna atan hian cheng vbc 26 sen niin, February ni 3, 2019 khan biak hmuh theih kaltlangin Prime Minister Narendra Modi chuan India ram hmun hrang hranga project 150 a hawn zingah MEC hi a tel a, February ni 28, 2021-ah a satu, Mizoram Technocrats Company (MTC) Pvt. Ltd., hnen aṭangin MEC enkawl hna hi state project directorate, RUSA leh Higher & Technical Education (H&TE) Department kutah hlan a ni.

Tunah hian building hrang hrang 8 sak tawh niin, a hmunhma leh building sak tawhte enkawl turin chowkidar 4 rawih mek an ni a, Pukpui aṭanga college panna kawng, tui leh campus tihênna (power supply) te a la awm lo a, hei bakah hian mamawh hrang hrang siam tur la awmin, a tlêm berah zirna ṭan turin cheng vbc 11.18 vel mamawh nia chhut a ni a, tun sawrkar hnuaia flagship programme SEDP aṭanga beisei mek a nih thu thudawnna chuan a sawi.

Thudawn danin, Engineering course pathum — Civil Engineer, Electrical Engineer leh Mechanical Engineer te zir theih tura ruahman a ni a, tun hnaiah MZU Southern campus chu Lunglei district-ah din tura hmalak mek a ni a, campus ram tur tihfel a, PG class ṭan-na tura mamawh infrastruc-ture din a nih hun chhung hi a la rei deuh tura ngaih niin, chutih chhungin MEC building ṭhenkhat hi MZU southern campus atana hmantir lailawk turin H&TE department chuan a thuphungin a phal tawh nia sawi a ni a, MEC hi engineering college tura duan a nih ang ngeiin MZU campus-a subject ṭan tur zingah engineering course pakhat tal telh nise tiin MZU hotute hnenah thlen a ni tawh niin thudawn-na chuan a sawi bawk.