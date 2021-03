Mizoram Pradesh Cong-ress Committee (MPCC) President Lal Thanhawla chuan MPCC Vice President thar atan Lalsawta ruat a nih thu a puang.

Nimin khan Congress Bhawan-ah Lal Thanhawla chuan kar kalta Pathiannia MPCC PAC ṭhukhawm chuan finance minister hlui Lalsawta chu Vice President atana an pawm thu hi a puang a ni.

Nikum khan khatih laia MPCC Vice President H.Lian-sailova chuan a nihna chawlh-sanin, presbytery-a moderator a nih avangin a hun tam zawka kohhran leh Pathian rawngbawl-nan hun pek a duh avangin a nihna a chawlhsan a ni.

MPCC Vice President thar Lalsawta hi ṭum thum MLA atana thlan tlin ni tawhin, kum 1993 khan Aizawl South II aṭangin MLA atan a vawi khatna atan thlan tlin a ni a, kum 2008 leh 2013 te khan Aizawl East II bial aṭanga thlan tlin leh a ni a, Congress sawrkarah kum 2008-2013 chhung khan cabinet minister atana ruat niin, Congress sawrkar-ah vek kum 2013-2018 khan finance minister atana ruat leh a ni.

Lalsawta hi tunah hian Mission vengthlangah a nupui Lalropari leh a fate nen an cheng mek a. Amah hi thiamna lamah MA (Public Administration) leh LLB a ni.