MSU-in hmalak zel tum

Mizo Students’ Union (MSU) chuan Mizoram Rural Bank (MRB) hnuaia office assistant atana chhawr lai hnamdang mi 6-te an hun pel veka hnathawk lai te chu tun thla chhunga ban an nih loh chuan a ṭul anga hma lak zel an tum thu an sawi.

Nimin khan Aizawl Press Club-ah thu thar thehdarhtute kawmin, MSU President J Lalmuanzuala chuan MRB-in an branch hrang hranga mi paruk an chhawr mekte hian RRB (officers and Employees) Service Regulation, 2010 leh Appointment Rules, 2017 ang hun an bawhpelh mai bakah, Mizo ṭawng pawl 8 chin emaw a tlukpui emaw tal thiamna (Local Language Proficiency) test buatsaih an la paltlang loh avangin, an service hi terminate tur anih piah lamah an service disqualify tur a nih thu a sawi.

MSU President hian Serchhip MRB Branch-a chhawr mek Assistant Manager Punit Kumar Jha hova inthurualin, August ni 10, 2020 khan Chief General Manager, SBI Corporate Centre, Mumbai-ah Mizoram Rural Bank Management chu dawta an hek chu an hriatthiam loh thu a sawi a. An heknaah chuan local language proficiency test chu an hna aṭanga chawlhtir theihna hmanrua atan an thawhpuite’n an hman thu leh MRB inrelbawlna chu rintlak anih loh thua an hek tih a sawi a. “Kum 2018 aṭanga State dang aṭanga chhawr thar leh en thlak lai mekte’n a rintlak tawk loh an rawn ti ve ringawt mai hi Mizote tana sorkar bank din MRB tih hmingchhiat tumna leh Mizo Hnam min tih mualpho tumna niin kan ngai tlat a ni,” tia sawiin, MRB inrelbawl dan hi IBPS kal tlanga MRB-a hnathawk turte lak nan rintlak tawk thu leh, a ring zo lo chu MRB staff tu pawh nise Mizorama hnathawk tlakah a ruat lo hial zawk tih a sawi bawk.