Serchhip bial by-election hi dikna leh diklohna, thim leh eng inbeihna a ni:Rev. Dr. K.Thanzauva

ZPM Gen. Hqrs. Vice President, Rev. Dr. K.Thanzauva chuan, “Serchhip bial by-election hi dikna leh diklohna, thim leh eng inbeihna a ni. Chuvangin hman lo chung pawhin dikna tungding tura beihpui thlaknaa telve turin ka pen chhuak ve dawn a ni,” a ti.

Nimina Khatla South YMA Hall-a Aizawl West – III ZPM Block inthlanna neih a hmanpuinaah he thu hi sawiin, Rev. K.Than-zauva chuan, “By-election kan neih chhan tur kan hria a, Lalduhoma MLA aṭanga ban vang a ni. Hemi chungchang hi chhui leh zirchian pawh ngai lovin chiang takin a diklo a ni. India ram dana kan sawifiah dan chu eng ang pawh lo nise, Pathian thu atang pawhin a dik lo a ni tih hi a chiang a, mihring chhia leh ṭha hriatna fim tak aṭanga ngaihtuahna aṭang pawhin a dik lova, Mizo nunphung a kalh a, a zahthlâk takzet a ni,” a ti bawk.

Rev. Dr.K.Thanzauva chuan, “Lalduhoma MLA aṭanga an banna phen aṭanga Pathian thiltih tum ka hmuhchhuah tak chu, Mosian Aigupta lal chhungkuaah training a nei ang khan, Lalduhoma hian India ram huap pawhin, IPS Officer te niin, Prime Minister Security in-charge hial niin training tha tak tak a lo nei tawh a, Mizoramah remna leh muanna a awm theih nan India Prime Minister in lum nuam tak chhuahsanin Mizoram Politics thlalerah a vakvai a, Pathianin training hi a lo pe nasa hle a ni. Tunah hian Lalpa’n Mosia a ko ang khan Mizoram hruaichhuak turin Lalpa’n Lalduhoma hi a ko a ni. Zofate hian Aigupta sal ata min hruaichhuak a, ramtiam lam pan a, kalphung thara min hruaitu tur kan mamawh a ni,” a ti bawk.

He hun hmanpuitu Aizawl West – III MLA Pu VL Zaithanzama pawhin sawrkar Flagship Programme chungchang sawiin, “Kan sawrkar chuan vaibelchhe 1500 budget-ah kan dah nghal ang an ti a. An sawrkar ta a, budget hmasa berah vaibelchhe 750 chiah an dah ta a. Budget kan han pharh leh a, vaibelchhe 513-ah an tla thla leh a, tun budget hnuhnung berah vaibelchhe 400 dah a ni leh ta a. Kumtin mai hian a zuih telh telh a, kum hnih a la awm a, hetiang zela an kal chuan SEDP hi a zuihral dawn niin a lang,” a ti bawk.