Tawi Tlang Group YMA Conference hmang

Tawi Tlâng Group YMA Conference Vawi 44-na chu nimin khan Thêntlâng Darpawngi Hall-ah hman a ni a, nimin khan hruaitu thar thlangin, vawiin hian Rorel Inkhawm neih a ni ang.

Tawi Tlâng Group YMA Conference hmanpui tur hian Serchhip Sub. Hqrs. YMA hruaitute an kal a, nimin chawhnu khan Lalrammawia, Vice President kaihhruainain kum 2021-2023 chhunga Tawi Tlang Group YMA hruaitu tur thlanna neih a ni a, President-ah Rampanmawia Renthlei, Lungpho; Vice President-ah PC Vanneia, Chhingchhip Venghlun; Secretary-ah KH Lalramhluna, Lungpho; Asst Secretary-ah Martin Laldinliana, Khawbel; Treasurer-ah Lalrinawma Pachuau, Thêntlâng leh Fin. Secretary-ah Lalbiakrema Sailo, Ngêntiang te an thlang a ni.

Nizan khan Darpawngi Hall-ah hian hun hman chhunzawm niin, he hunah hian Central YMA Kumpuan Zirna Uar tih thupuia hmangin Sub-Hqrs. YMA President, Kawlṭhuama’n thu a sawi a ni.

Tawi Tlâng Group Conference hi vawiinah a ṭiak ang.