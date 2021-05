CM Relief Fund-ah chhûng lût

Aizawl Municipal Corporation-a Councillor leh Officer & Staff-te chuan Covid-19 thawh hnihna avanga hri kai an lo pun chhoh tak zel avangin leh, nunna hial chân an awm avangin nimin khan Chief Minister’s Relief Fund for Covid-19 ah AMC Councillor zawng zawngte thla chanve hlawh Rs.95,000 leh, Officers & Staff-te ni khat hlawh Rs.2,06,920 chu an chhunglut.

AMC aiawh te chuan Covid-19 hri dona atana Front Line Worker zawng zawng inpekna te, sawr-karin mipui tana tha a thawh nazatsia hriatpuina leh a ṭul apianga hman turin heng an sum thawhkhawm hi hlan an nih thu an sawi a. Mipui an him a, hri a darh zau zel loh nan Aizawl mipui te pawh thupek zawm tha turin leh theihtawp chhuah turin an ngen nghal a ni.

AMC Councillor leh Officer & Staff te sum thawh hi Addl. Chief Secretary JC Ramthanga chuan Chief Minister aiawhin a dawng a ni.