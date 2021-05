Damdawi ina hman tur chi Oxygen a tam tawk tih sawi

Mizoramah damdawi ina hman tur chi Oxygen a tam tawk tih Zoram Oxygen chuan an sawi.

Tunlaia Social media hrang hranga Medical Oxygen supply chatlak a hlauhthawnawm anga sawi chungchangah Luangmual Industrial Growth Centre-a hmunpui nei Zoram Oxygen chuan nimin khan thuchhuah siamin Mizoramah Medical Oxygen a tam a, harsatna a awm rih lo, an ti a, an thuchhuahah chuan Covid-19 thawh hnihna a thlen hma, nikum October thla daih tawh khan Mizoram sorkar chuan ruahmanna fel tak siamin, tender chhangtu Oxygen Gas manufacturer pathum – LZ Oxygen, Zoram Oxygen leh P. Zalena Gas te chu mimal bik thlang lovin an zavaia hneh taka supply turin a ti, tih an sawi a. Tun thlengin Medical Oxygen gas hi hmun hrang hrangah in-supply chhawkin, hneh tak leh hnianghnar takin an pe mek a, a bura Oxygen an thun theih chanve pawh tunah hian an la hmang pha lo hlein a hralhna tur duh ang tawk an la hmu lo zawk tih Zoram Oxygen chuan an sawi.