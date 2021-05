Football thuthang (28.4.2021)

@ Juventus aṭanga Portugal forward Cristiano Ronaldo, 36, lakluh tuma hmalaknaah Paris St-Germain chu Manchester United hmaah an awm. (Tuttosport)

@ Man. United chuan Slavia Prague’s Senegalese forward Abdallah Sima, 21, chu an thlithlai mek. (Manchester Evening News)

@ RB Leipzig chuan an manager Julian Nagelsmann chu Bayern Munich-in an la dawn a nih chuan world record ni turin euro 25m (£21.7m) an phût. (Sky Sports)

@ Bayern-in Nagelsmann lakluh an tum avang hian Tottenham chuan an manager hmunruak liah tur hian Ajax manager Erik ten Hag lam an hawi dawn. (Telegraph)

@ Kumin nipuia AC Milan-a a contract hmang zo tur, Italy goalkeeper Gianluigi Donnarumma, 22, chu Manchester United leh Chelsea-ten ngaihven viau mahse AC Milan-ah a la awm zui zel dawn. (Talksport)

@ Real Madrid chuan Manchester United leh Chelsea-in an hêl mek, France centre-back Raphael Varane, 28, chelh turin theihtawp chhuah an tum lo. (AS)

@ Varane hian “a hmalam hun chu a tichiang tawh” tih sawiin, Real Madrid nen Champions League leh La Liga-a champion turin “season tawp hun an thlir” tih a sawi. (Mirror)

@ Swiss midfielder Xherdan Shaqiri, 29, chuan game tam zawk khelhna zawng turin kumin nipuiah Liverpool chhuahsan a duh. (Football Insider)

@ Metz midfielder kum 18 mi, Pape Matar Sarr, lakluh tuma intlansiaknaah Everton chuan hma an hruai mek a, Senegal international hi Aston Villa, Chelsea, Manchester United leh Newcastle United-te pawhin an ngaihven a ni. (Mail)

@ Eric Garcia, 20, chuan tun season tawpa Manchester City-a a contract a hman zawh hunah Barcelona chuan an lakluh ngei a inring. (Mundo Deportivo)

@ Roma chuan kumn nipuia an coach thar turin Maurizio Sarri chu an thlang. (Corriere dllo Sport)