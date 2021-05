Governor Pillai leh BCM puipate Covid-19 dona kawnga thil pawimawh sawiin an inkawm

Nimin chawhma khan Governor PS Sreedharan Pillai chuan Baptist Church of Mizoram(BCM) hruaitute Raj Bhavan-ah a kawm a, hri leng dona kawngah Kohhran hruaitute pawimawhna leh thil pawimawh dangte an sawi.

Governor Pillai chuan BCM hruaitute chu an kohhran mite Covid -19 hrileng lakah an himna tura an hmalak dante zâwtin tuna hmalakna ṭha tak kal mek chu chhunzawm zel turin a chah a, Sawrkar, Kohhran mite leh Tlawmngai pawlte hmalakna avangin Mizoram dinhmun chu India ram hmundang lakah chuan la ziaawm mahse inthlahdah a thiang lo a. Tun hun hi ṭan lak hun tak leh nasa zawka fimkhurna inzirtirna kalpui hun a ni a ti.

Governor chuan Mizo-ram mipuite chu Pathian ṭih leh mahni inthununna nei ṭha tak an nih zia he hrileng dona kawnga sawrkar an thawh-puinaah hian a lang chiang em em a, hei hi Mizoram himna chhan pawh ni berin a hriat thu a sawi a ni.

Governor chuan, “Kan damdawiin te a lian tawk loa, hmanrua te pawh hmun dang angin a awm ṭha tawk loa, a thawktute pawh an tam tawk lo a. Kan himna ber tur chu lo inven lawk leh kan theih ang chin apiangah theihtawpa fimkhur hi a ni a, hei hi mipuiten kan hriatchian em em a ngai a ni,” a ti.

BCM hruaitute leh Governor inkawmnaah hian Rev. Dr K.Lalrinthanga, Outgoing President, Rev. Dr V.Laldingliana, President leh Rev Dr R.Lalthan-mawia, Executive Secretary, BCM, Aizawl Area te an tel a, vawiin chawhma dar 11-ah hian Governor hian Health Minister Dr R.Lalthangliana nen MKHC, NGO Coordination Committee leh Ex-Service League hruaitute te an kawm leh dawn a ni.