Season tharah Nagelsmann chu Bayern coach a ni dawn ta

Tun season tawp hian RB Leipzig boss Julian Nagelsmann chuan kum 5 daih tur contract ziakin Bayern Munich a zawm dawn tih Bayern Munich chuan an puang.

Tuna Bayern Munich boss Handi Flick chuan season tawpah Bavarian club a chhuahsan tur thu a lo sawi tawh a, hemi a nih avang hian tunlaia coach naupang ṭha ber pawl, kum 33 mi, Nagelsmann hi Bayern Munich chuan Flick thlaktu tur hian lak an tum nghal chat a, an lalut thei dawn ta a, July ni 1 khian Bayern hi a zawm dawn a, Nagelsmann an lakluhna atan hian Bayern hian £20m chuang an seng dawn nia sawi a ni.

Nagelsmann hi Bundesliga history-a head coach naupang ber ni turin kum 28 mi a nih laiin, kum 2016 February khan Hoffenheim a enkawl ṭan a, kum 2019 khan Leipzig lamah insawnin, a season hmasa berah hian Leipzig hi Bundesliga-ah pathumna nihpuiin, Champions League semi-final a thlenpui bawk a, tun season-ah pawh hun engemawchen chu Bundesliga table-ah a chungnung berah a awmpui thei a, tunah hian pahnihnaah awm mekin, match 3 khelh tur la awmah pathumnaa awm, Wolfsburg aiin point 7-in an la sang mek a, Champions League last 16-ah Liverpool an hneh lo hlauh a, Zirtawpi khian German Cup semi-final an khel dawn a ni.

Nagelsmann chuan, “Rilru nuam lo takin RB Leipzig chu ka chhuahsan dawn a. Bayern coach dinhmun ka luah theihna tura pawimawh tak an ni,” tiin a sawi a, “In mangṭhana leh in thlahna thusawina atan chuan a la hma mah mah, a chhan chu Leipzig-ah hun ka la hmang zo lo. Kumin nipuiah ka mission a tawp dawn a, hemi hma hi chu theihtawp ka la chhuah dawn a ni,” a ti bawk.

Nagelsmann chuan, “Bayern-a coach hna chelh hi thil lawmawm tak a ni tih hi ka zep ngai loh tur thudik a ni a, hetiang hna danglam bik thawk thei tura ka awm hi ka lawm hle a ni,” a ti bawk.