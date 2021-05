Serchhip District-ah hri kai hmuhchhuah mi 264 an awm tawh

Nimin thleng khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu mi 264 an ni tawh.

Nimin khan Serchhip District-ah RAgT-ah sample 297 leh TrueNAT Laboratory-ah sample 4 endik niin, heng zingah hian hri kai RAgT aṭangin mi 64 hmuhchhuah belh an ni a, hri kai hmuh chhuahte hi West Bengal inthlana duty-a kal MAP, 5th IR leh MPRO-te niin, Thenzawl Police Training School (PTS)-ah endik an ni a, heng zing aṭang hian hri kai mi 64 hmuhchhuah an ni a, hetihlai hian nimin khan Nursing School (CCC) aṭangin damin mi pakhat chhuahtir a ni a, hei nen hian Serchhip District-ah hri kai enkawl dam tawh zawng zawng chu mi 190 an tling ta a ni.

Tun dinhmunah Serchhipa hri kai mek hi mi 74 an awm mek a, heng zinga mi 8 hi Nursing School (CCC)-a awm niin, in lama enkawl (home isolation) 2 an awm bawk a, PTS-a mi 64 hmuhchhuahte hi he thu buatsaihlai hian an dahna tur hriat a la ni lo a ni.

Hei bakah hian tunah hian mahni ina inkhung hrang mi 266 awmin, quarantine facility-a awm mi 63 an awm mek bawk a ni.