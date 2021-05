R.Lalṭanpuia, Chemist, District Laboratory, PHED, Serchhip chuan hriattirna tichhuakin, Serchhip leh a chhehvela Tui phur/hralh ṭhin zawng zawngten mipuite hnena Tui thianghlim an pêk theihna turin an tui phurhah tui tihthianghlimna (Chlorine) pawlh ṭhin turin a ngen a, tui tihthianghlimna (Chlorine) hi Office hun chhungin District Laboratory Office, PHED, Serchhip WATSAN Division-ah a lam theih tih a tarlang bawk.