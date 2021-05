Congress Thalaiin SEDB Board 14-te thiat nghal turin an phût

Congress Thalai chuan Mizoram sawrkar chuan sawrkar hnathawk intel-khawm pawl lian ber Federation of Mizoram Government Employees & Workers (FMGE&W)-te chu sawrkara thawhlàwm thawh turin a ngen nia sawiin, sawrkarin a mi chhawrte hlawh a dil lêt hial a ngaih takah chuan kan ram sum leh pai dinhmun a chhe hle tih a chiang a, chuvangin, ṭul lova sum khawh ralna Mizoram sawrkarin SEDP Board 14 lai a siamte chu ráng taka ṭhiat nghal turin an phût tih an sawi.

Congress ṭhalai chuan nimina thuchhuah an siamah chuan Mizoram sawrkar hian kan State-a Minister awm thei zat a ruat kim hnuah Minister of State rank-a awm tur SEDP Board 14 lai a din thar a, SEDP Board 14-te hi ṭangkaina em em sawi tur awm lo a, a hminga nihna sâng tak nei leh pawisa tam tak sen thlawnna mai a nih avangin, sawrkar hian a mawhphurhna hriain, tun hripui vanga sum harsatna tawp khawk kan tawh mêk lai hian a ṭhiah nghal an phût tih Congress ṭhalai chuan tarlangin, SEDP Board 14-te hian an inrélbawlna atana sum tam tak an hmanral bakah a thawkte hlawh ringawtah hian kum khatah Cheng Vaibelchhe 2.6 chuang sen ral a ni, an ti.

Congress |halai chuan hripui vanga sum harsat vanglai chuan kum khat tal chu Contract work pek titawp tura an ngen bakah, mi hausa pui pui hausak belhna tur PAHOSS pek tur list tarlan tawhte pawh pawtlêt ngam rawh se, an ti bawk.