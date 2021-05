Covid-19 vanga thite ruang sawngbawl dan turah inkaihhruaina siam

Nimin (12.5.2021)-a Central YMA Office Bearers leh Medical Operation Team (MOT) on Covid-19 ṭhukhawm chuan Covid-19 vanga thite rual sawngbawl dan tur chungchangah inkaihhruaina an siam.

Nimina Central YMA Committee Room-a Covid-19 vanga thite ruang sawngbawl dan chungchanga rualkhai zawka kal a nih theih dan tur sawiho chuan DM & R Department, Govt. of Mizoram-in March 25, 2020-a SOP a lo tihchhuah zulzuiin inkaihhruaina an siam a, he inkaihhruaina an siam hi a theih chen chenah Sub-Hqrs/Group/Branch YMA-te chuan an khua/veng ṭheuha zawm ṭheuh turin an ngen a ni.

Ruahmanna an siamdan chu: