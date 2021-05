CSR kaltlanga hmalakpui tum

Nimin tlai khan Lunglei DC Kulothungan A chuan Lunglei Civil Hospital tlawhin hospital dinhmun tlangpui leh hmanraw neihte a enfiah a, Covid-19 dona kawnga hmalaknate leh mamawhte a enfiahpui a, Lunglei DC chuan Corporate Social Responsibility (CSR) kaltlanga hospital mamawhte company leh bank-te kaltlanga buaipuisak a duh thu Hospital hotute a hriattir a ni.

Lunglei DC chuan tun dinhmuna an mamawh hmasak Blood Donation Van leh Liquid Waste Manangement Plant dinna tur plan leh estimate-te a hnenah thehlut tura hrilhin, hei hi a ṭul anga CSR kaltlanga ruahman a nih theih nan bawhzui a tum thu a sawi a, hmasawnna nei turin hriselna a pawimawh hmasa ber a ni tiin Lunglei DC chuan H&FW hotute chu an mamawh leh harsatnate a hnena thlen vat thin turin a hriattir a ni.

Lunglei Medical Superintendent Dr. SR Ngurchamliana chuan Lunglei District Oxygen dinhmun a ṭhat thu leh Oxygen Generating Plant, minute khat chhunga oxygen litre 200 siam chhuak thei hman mek a nih thu a sawi a, pipe hmangin hospital ward-ah khum 70-ah a pe chhuak thei tih a sawi bawk.