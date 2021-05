Fisheries Department-in luia nungchate suat khap a nih thu leh mipui tawiawmna a ngên

Fiheries Department chuan thuchhuah siamin, tunhnaiah ruah a sûr har avang leh ramngaw lo chereu zel avangin lui tuite a kâm nasa a, hetihlai hian mi tam takin luia nungchate dan phal loh in a suasam nasa hle a hriat a ni tih an tarlang a, he thil hi sawrkar chuan ṭha a ti lo hle a, luidunga nungcha-te an inthlahpun zel theihna turte leh dân bawhchhetute hrem an nih theihna turin mipuite ṭawiawmna a ngên.

Fisheries Department chuan thuchhuah an siamah chuan tunlaia khua a ṭhal rei avangin luitui te a kâm nasa ta hle mai a, hemi hun hi remchangah hmangin mi nunrawng, pawisak neiloten luidung nungchate dân phal loh (tûr, Bomb, Ru, Chinai etc.) hmangin an suasam ṭhin a ni tih hriat a nih thu a tarlang a, hetiang dân phal loh hmanraw hmanga luidung nungchate man a nih hian, a tê leh lian pawh thliar loin man tel loh thlengin an suat tihna ni a, an inthlah pun zelna turah harsatna nasa tak siamna a ni a, hun lo la awm tur atan hian an rêm mai a hlauh-awm hle tih sawiin, hetianga uchuak taka luidung nung-chate suasam a ni ṭhin hi sawrkar chuan a ngai thu-takin pawi a ti hle a ni, a ti.

The Mizoram Fisheries (Amendment) Act. 2016 section 6 sub-section (1) tlawh chhanin lui/tui khuah/dila nungchate chu phalna neilo tan chuan eng hmanraw hmang mahin man phal a ni lo tih a tarlang a, Department aṭanga phalna nei tan pawh Tûr, Bomb, Chinai, Dynamo, Ru hman khap tlat a ni a, Dân phal loh hmanga luidung nungcha mantute hi lungin tan leh pawisa chawitira hrem theih an ni tih a tarlang bawk.

Hei bakah hian The Mizoram Fisheries Conservation Rewards Scheme, 2019 section 3 sub­section (a) hnuaiah hetiang dan phal loh hmanga luidung nungcha mantute hrem an nih theihna tura thuneitute hriattirtute chu Department-in lawmman a pe thei dawn tih a tarlang a, kan ram rohlu luidung nungchate an lo pun zel thei nan duat taka enkawl a, venghim zel turin Mizoram Fisheries Department chuan Zoram mipuite a ngenin a sawm a ni.