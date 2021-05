Football thuthang (4.5.2021)

@ Paris St-Germain sporting director Leonardo chuan Brazilian forward Neymar, 29, chu French club-a a contract pawtsei turin an hmin thu a la sawi lo. (Marca)

@ Manchester United chuan France midfielder Paul Pogba chu a chawlhkar khata £400,000 hlawha contract thar ziak turin an dawr ṭan dawn a, amaherawhchu, a duh lo a nih chuan United hi Pogba hralh turin an inbuatsaih nghal bawk a ni. (Mirror)

@ West Ham manager David Moyes chuan kumin nipui bazarah club chuan striker an lei dawn tih a sawi a, hetihlai hian Chelsea leh England forward kum 23 mi, Tammy Abraham chu £45m an chhiar chuan lei an tum dawn lo a ni. (Football London)

@ Manchester City manager Pep Guardiola chuan player inthlak kual duh lotute chu “an awmna tur hmun lovah an awm” niin a sawi. (Manchester Evening News)

@ AC Milan technical director Paolo Maldini chuan a player-te contract pawtsei tura an dawrna chu an chawl rih dawn tih a sawi a, hei hi a chhan chu kumin nipuia a contract hmang zo tur, Italy keeper kum 22 mi, Gianluigi Donnarumma chu fans lamin an tâwng vang niin a sawi. (Ansa)

@ Manchester United midfielder hlui Roy Keane chuan club chuan season thara Manchester City el phak an duh chuan Tottenham striker Harry Kane, 27, leh Aston Villa Jack Grealish, 25,-te chu lakluh an tum a ngai niin a hria. (Sky Sport)

@ Liverpool manager Jurgen Klopp chuan Guinea midfielder kum 26 mi, Naby Keita chuan Reds-ah hun rei zawk hmalam hun a la neia a hriat thu a sawi. (Mail)

@ Ex-Netherlands keeper leh Ajax chief executive Edwin van der Sar chuan a club hlui Manchester United executive vice-chairman chhuak tur Ed Woodward thlak turin an la dawr lo tih a sawi. (ESPN)

@ Bayern Munich aṭanga free transfer-a Real Madrid zawm tura ngaih David Alaba, 28, chuan Segio Ramos hlawh zat £12m euro a hlawh ve dawn. (Fabrizio Romano)