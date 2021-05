Football thuthang (6.5.2021)

@ Manchester United neitute chuan tun hnaia fan-te lungawi lohna lantirna a tawp theihna turin Tottenham leh England captain Harry Kane, 27, lakluhna atana £90m theh chhuak turin an inpeih tawh. (Sun)

@ United hian an goalkeeper, David de Gea chhuah hun atana lo inpuah chah lawkna turin kumin nipui hian West Brom English goalkeeper Sam Johnstone, 28, chu lakluh an tum a, Tottenham leh West Ham-te pawhin lakluh an tum bawk. (ESPN)

@ Johstone hian first-team-a regular taka a khelh theihna tur West Ham pan a thlang a nih chuan Ole Gunnar Solskjaer pawl-te hian Aston Villa English keeper Tom Heaton, 35, lam pawh an hawi mai thei. (Star)

@ West Brom hi Championship lama an tla thla a nih chuan Johnstone manah hian £20m an phût dawn a ni. (Telegraph)

@ Real Madrid chuan Manchester City leh England forward Raheem Sterling, 26, chu an thlithlai mek a, Sterling hian Etihad hi £75m velin a chhuahsan thei ang. (Football Insider)

@ Everton manager Carlo Ancelotti chuan tun season-a Tottenham-a loan-a khel, Real Madrid leh Wales forward Gareth Bale, 31, chu season tharah Goodison Park-a lakluh a duh. (El Chiringuito)

@ Borussia Dortmund-in Jadon Sancho mana an chhiar zâr an tihniam hnuah England winger kum 21 mi lakluh tum hian Chelsea chu Manchester United leh Liverpool-te nen an inel dawn. (Bild)

@ Bundesliga club hian kumin nipui hian Sancho manah hian £85m vel an chhiar a, hei hi Manchester United-in a man atana sên an tum aiin a sâng a ni. (Eurosport)

@ Dortmund sporting director Michael Zorc chuan kumin nipuia Sancho chhuah an phalsak danah “gentlemen agreement” an nei tih a sawi. (ARD)

@ Borussia Dortmund hian England midfielder kum 27 mi, Alex Oxlade-Chamberlain chu kumin nipuia Liverpool aṭanga lakluh dan an zawng ve bawk a ni. (Fichajes)