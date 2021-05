June thlaah HSSLC leh HSLC result puan theih ngei tum

Mizoram Board of School Education (MBSE) chuan Covid-19 leng mek karah an tum lawk angin June thlaah pawl 10 leh 12 result puan theih ngei an tum.

MBSE chairman JH Zoremthanga chuan Covid-19 hluar thar leh mahse, an hun bituk lawkah HSLC leh HSSLC result puan theih ngei an tum tih sawiin, result endiktu zingah Covid-19 vei an la awm loh rualin thenkhat chuan an chhungte leh midang vanga home quarantine ngaite an awm a, chu chuan hna a timuang deuh a ti a, hetihlai hian hun bitukah result puan ngei tum mah se, hma hun erawh sawi lawk theih a ni lo tih sawiin, tun dinhmunah chuan an programme duan lawk ang chuan an la kal zel thei rih a, Covid-19 darh nasat leh tak avangin result buatsaih kawngah harsatna liantham an la tawh loh thu a sawi a ni.