Kum 18 – 44 inkarte tan a thlâwnin Covid-19 hri danna vaccine pek a ni dawn

Mizoramah kum 18-44 inkarte hnenah a thlawnin Covid-19 hri danna (Vaccine) pek a ni dawn.

Health Minister Dr. R.Lalthangliana chuan he thu hi sawiin, Zoram mipuite himna ngai pawimawhin, he thutlukna hi Chief Minister hova siam a ni a ti a, kum 18-44 inkarte hnenah a thlawna Covid-19 Vaccine pek tur hi Mizoram sawrkarin a lei dawn a ti a, Health Minister chuan Vaccine lei tur hian a siam chhuaktute hnen aṭangin order siam fel tawh a ni tawh tih sawiin, ram pumah mamawh a san avangin a siamtuten an supply hneh lo a, vaccine dawn theih hun tur a la hriat rih loh avangin nghah a la ngai deuh dawn a ni, a ti.

Sawrkarin a chhut danin, kum 18-44 inkar vaccine pek ngai hi mi nuai 5 bawr vel an awm a, dose hnih ṭheuh an lak a ngaih avangin Vaccine hi dose nuai 10 bawr vel lei a ngai dawn a, hemi atan hian cheng vbc 30 chuang sen a ngai dawn tih Health Minister chuan a sawi bawk.

Hetihlai hian Mizoramah Covid-19 vaccine hi pek chhunzawm zel a la ni a, ningani thleng khan Mizoramah Covid-19 vaccine hi dose 2,71,175 pek tawh niin, heng zinga 2,23,805 hi first dose niin, 2nd dose la tawh hi mi 47,370 an awm tawh a, Serchhip bikah chuan first dose la tawh mi 14,779 awmin, 2nd dose la tawh hi mi 3,748 an awm tawh a ni.