Lalduhoma MLA atan lalut; ZPM Legislature party-a awmho dan ngaihtuah nghal

Vawiin chhun dar 12 khan Serchhip bial MLA by-election-a thlan tlin tak, Lalduhoma chu MLA atan lakluh a ni a, ZPM Legislature party-a awmho leh dan tur an ngaihtuah nghal.

Lalduhoma MLA atana lakluhna inkhawm hi Assembly Conference Hall, Assembly Annexe Building-ah neih niin, Mizoram Legislative Assembly Speaker Lalrinliana Sailo chuan Lalduhoma hi rinawmna thu tiamtirin MLA atan a la lut a, Lalduhoma lakluh a nih hnu hian Assembly Speaker Lalrinliana Sailo chuan 8th Mizoram Legislative Assembly-ah Mizo National Front (MNF)-in MLA 27, Indian National Congress (INC)-in MLA 5, Bharatiya Janata Party (BJP)-in MLA 1, Zoram People’s Movement (ZPM)-in MLA 1 an neih thu leh Independent MLA 6 an awm thu a puang a ni.

Lalduhoma lakluhna inkhawmah hian SOP avangin mi tam tak an tel lova, Home Minister Lalchamliana, School Education Minister Lalchhandama Ralte bakah MLA-te Dr. ZR Thiamsanga, Zodintluanga Ralte, KT Rokhaw, Lalrindika Ralte, Dr. BD Chakma, Vanlalhlana, Dr. Vanlalthlana leh Lalchhuanthanga te an tel a ni.

MLA atana lakluh a nih hnuah Lalduhoma, ZPM Leader chuan, “Tunah chuan, bye-election awm chhan leh, inpuhmawhna zawng zawngte theihnghilh vek tawh ni se, ṭawngkam inbah sual palh emaw sawisual palh emaw avanga rilru na kan awm a nih pawhin inngaidam a, intheihnghilhsak turin mitinte ka ngen a, lungrual tak leh inngeihtlang taka mipui rawng bawlho turin inbuatsaih ṭheuh turin mi tinte ka chah a ni,” a ti.

ZPM party hruaitute leh ZPM Legislature Party member-te hi nimin khan ṭhukhawm nghalin, Lalduhoma MLA-a lakluh a nih leh tak avangin, ZPM Legislature Party-ah awmho leh dan tur an sawiho nghal a ni.