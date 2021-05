Lalhriatrenga Chhangte-in Serchhip bial mipui hnenah lawmthu a sawi

Serchhip bial MLA by-election neih zawh taka BJP candidate Lalhriatrenga Chhangte chuan Serchhip bial mipuite leh amah vote-tu mi tumruh mi 250-te chungah lawmthu a sawi.

Nimin khan Lalhriatrenga Chhangte hian Serchhip Press Club-a thuthar lakhawmtute a kawmnaah he thu hi sawiin, November ni 27, 2020-a Mizoram Assembly Spea-ker-in Serchhip bialtu MLA a nihna aṭanga a bân Lalduhoma ngei thlan tlin a ni leh ta chu “Serchhip bial mipuiten Mizoram sawrkar laka tlâktlum loh kan hlauh lohzia leh, sawrkar a dik loh chuan kan dodal ngam tih kan lantirna a ni a, Serchhip nihna aṭangin a lawmawm a, a chhuanawm bawk a, Serchhip bial mipuite hian ngaihdan mumal tak kan nei ve tih a lang chiang hle a ni,” a ti.

Lalhriatrenga Chhangte chuan tun ṭum by-election chu Lalduhoma leh Mizoram sawrkar inbeihna a nih avangin issue dang emaw, candidate dangte tan han inrawlha han chêt ve chiam theihna boruak a awm lo tih sawiin, candidate dangte thu sawi chu a ṭhat leh ṭhat loh mipuiin an ngaihtuah lova, Lalduhoma tihtlin nawn leh nawn loh kha mipuite ngaih-tuah ber zawk chu a ni a, candidate dangte kha chu an lo inrawlh ve vel mai mai niin a sawi a, amah duhsaktu leh MLA atana amah ṭha titute pawhin “tun ṭum chu a TIMING LO” tia amah an vote duh lohna pawh a hriatthiam thu a sawi a, chutihlaia BJP a nih pawh thinhrik phah lova, amah duhsaka, amah khawngaih vote-tu mi 250 teh meuh Serchhip biala an lo awm tih a hriat hnuah phei chuan chona nasa taka ngaiin, a phur phah hle tih a sawi bawk.

Lalhriatrenga Chhangte chuan Serchhip bialtu MLA nih tum vanga inti Serchhip bial hmangaih thar a ni lo tih pawh sawi nawn lehin, inthlan leh hunah pawh din leh ngei a tum thu a sawi a, tun term-a kum 2 leh a chanve la awm tur chu Ser-chhip bial chuan Mizoram sawrkara opposition MLA leh Serchhip hmasawnna tuipuitu Central ruling mi leh sa a nei dawn tih sawiin, theihtawp chhuahin Serchhip bial hmasawnna chu a ngaihven zui zel dawn tih a sawi bawk.

Lalhriatrenga Chhangte hian thuthar lakhawmtute zawhna chhângin BJP a zawm chhan chu development duh vang a nih thu leh Mizo Kristian takin a BJP theih tih a sawi bawk a ni.