PC Laltlansanga’n VLTF 12-te hnenah tanpuina a hlân

Nimin khan PC Lal-tlansanga chuan Serchhip-a VLTF 12-te hnenah ṭan-puina Rs.1,000/- ṭheuh a hlan.

PC Laltlansanga chuan Serchhip bial MLA by-election-ah tling zo lo mahse, Serchhip Bial ngaihsak zui zel a lo tiam angin Serchhip khawchhunga VLTF 12-te hnenah a ṭul anga an hman turin nimin khan Rs.1,000/- ṭheuh a hlan a, amah hi Aizawl a a awm lai a nih avangin Lalrindika, Treasurer, Serchhip Block Congress Committee leh hruaitu dangten VLTF-te hnenah hian an hlan a, PC Laltlan-sanga hian Thenzawl lamah pawh VLTF ṭanpuina hi pek a tum bawk a ni.

PC Laltlansanga hian MLA by-election neih zawh taka amah khawngaiha vote hlu tak petute zawng zawng chungah lawmthu a sawi a, Serchhip bial tan theihtawp chhuah zel a tum tih a sawi nawn leh a ni.