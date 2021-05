Sawrkarin inkhuahkhirhna inkaihhruaina thenkhat a tidanglam

Covid-19 hri leng a darh zel lohna atana Mizoram sawrkarin inkhuah-khirhna a kalpui meka inkaihhruaina dan ṭhen-khatte chu tihdanglam a ni.

Nizan hmasaa sawrkarin inkaihhruaina dan a tihchhuah tharah chuan khawpui chhungah zing dar 9:30 leh tlai dar 4 inkarah an veivah phal a ni lo a, mahni khaw chhung leh District chhunga ṭul bik thila zin veivakte chuan an chhuah ṭanna veng VLTF/LLTF-te hriatpuina lehkha an keng tur a ni a, ṭul bik thila District pawn lama zin chhuah ngaite chuan an awm mekna Deputy Commissioner/SDO (Civil)/ BDO hnen aṭangin phalna an la hmasa tur a ni.

Phalna neia dawr hawnte chu tlai dar 4-ah khar vek tur a ni a, phalna neia kalpui theih dawr leh service center te chu LLTF/VLTF te hriatpuina leh SoP zawm chungin Inrinni-ah zing dar 10 atanga chawhnu dar 2 thleng hawn theih a ni ang a, Inrinni zing dar 5 aṭanga zing dar 10 thleng sa leh thlai zawrh theih a ni ang a, a zawrhna hmun tur chu LLTF/VLTF ten an ruahman ang.

Secretary/ Head of Department/ Head of Office ten hna ṭul zual thawk turin mi tlem thei ang ber office kal tur an ruat ang a, office kal turte chuan anmahni ruatna detailment order chu police/Covid-19 Executive Duty te enfiah turin an keng ngei ngei tur a ni bawk a, Sawrkar hnathawk leh sawrkar sum aṭanga hlawh la te chu Covid-19 duty turin a ṭulna apiangah hman an ni ang a, hetianga duty tura ruat te hi an duty-na hmun turah zing dar 9:30 hmain an thleng tur a ni.

Mi panga aia tam 1o thawhna mahni ina neite chu VLTF/LLTF te hriatpui-nain hna thawh phal a ni a, mahse veng dang aṭanga hna thawktu lak luh phal a ni lo a, hnathawh hrang hrang, fur hmaa thawh zawh ngei ngai leh chhiatna thleng thei ven nana thawh hmanhmawh ngaite chu VLTF/LLTF te hriatpuinain thawh chhunzawm phal a ni.

Loneitu leh huan neitute, ran vulhtute, sangha dil neitu te leh athawktute chu phalna hranpa lak ngai lovin an hna thawh phalsak an ni a, lo/huana hna thawk tura ram riah pawh phal a ni a, hmun khata mi 5 aia tam awmkhawm erawh chu khap a ni a, zing dar 9:30 hmain khaw chhung (city/town area) an chhuahsan hman tur a ni a, VLTF/LLTF-te phalna lehkha emaw, an kalna tur lo/huan an nei ngei a ni tih lantirna document (LSC, periodic patta,adt.) an keng ngei tur a ni bawk a, Quarry-a lung lak, block/ brick siam, rawra her leh chhut leh thingzai khawl (saw-mill) a thing zai theih a ni bawk.